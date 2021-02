BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat RB (Reckitt Benckiser), een toonaangevende leverancier van hygiëne-, gezondheids- en voedingsproducten voor de consument, Veeva CRM en Veeva Vault PromoMats gebruikt om zijn wereldwijde digitale transformatie. Met Veeva CRM en Vault PromoMats brengt RB multichannel engagement en content samen om zijn commerciële strategie te bevorderen en digitale uitmuntendheid over de hele wereld te stimuleren.

“Met Veeva CRM en Veeva Vault PromoMats kunnen we onze relaties met artsen en medische professionals versterken door de beste klantervaring te bieden via digitale kanalen”, zegt Nick Cheesman, senior vice president IT, voor gezondheid, voeding, eRB en Greater China bij RB . “We hebben nu de commerciële en technologische grondslagen om digitale betrokkenheid met zorgverleners en medische professionals mogelijk te maken, die tijdens de pandemie is versneld.”

