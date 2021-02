Schachermayer digitalizē savu līgumu pārvaldību ar Fabasoft

LINCA, Austrija--(BUSINESS WIRE)--Schachermayer paļaujas uz Fabasoft Contracts kā uz savu līgumu datubāzi šodienas digitālajā realitātē. Šis uz mākoņdatošanu balstītais risinājums tagad atbalsta esošo IT licences līgumu un ar tiem saistīto līgumsaistību uz procesu virzītu pārvaldību.

Vairumtirgotājs saskārās ar izaicinājumu aizstāt ārkārtīgi problemātisko IT līgumu reģistrēšanas struktūru, kas gadu gaitā ir piedzīvojusi stabilu izaugsmi, ar vienu caurskatāmu lietojumprogrammu. Tagad, pateicoties Fabasoft Contracts, Schachermayer izmanto ārkārtīgi drošu centralizētu platformu līgumu sastādīšanai, pārvaldīšanai un arhivēšanai. Automatizētie pasākumu un gala termiņu atgādinājumi padara līgumu termiņu un izbeigšanas periodu uzraudzību vienkāršu un uzticamu. Īpašas lietotnes iOS un Android operētājsistēmām ļauj lietotājiem strādāt jebkurā vietā, izmantojot savu viedtelefonu, planšetdatoru vai viedpulksteni. Turklāt progresīvā elektroniskā paraksta iespēja (saskaņā ar eIDAS regulu) ļauj lietotājiem noformēt līgumus bez sistēmas pārtraukumiem un parakstīt tos juridiski saistošā veidā.

„Pateicoties sistēmas intuitīvai funkcionalitātei, mēs konsolidējām visus mūsu esošos IT licenču līgumus Fabasoft Contracts platformā pārsteidzoši īsā laikā. Tādējādi tādai līguma informācijai kā paziņojumu termiņiem iespējams piekļūt no jebkuras vietas uzņēmumā un to nav nepieciešams nosūtīt pa e-pastu. Tādējādi tiek nodrošināti milzīgi laika un izmaksu ietaupījumi,” norāda Schachermayer vadītājs Andreass Obermillers.

„Mūsu sadarbība ar Schachermayer demonstrē, ka Fabasoft produkti ir ideāls pamats, lai ātri realizētu digitalizācijas projektus bez komplicētas pielāgošanas - neatkarīgi no iesaistītās nozares,” apstiprina Fabasoft mākoņdatošanas pakalpojumu struktūrvienības vadītājs Andreass Dangls.

Lejupielādējiet analīzi „Schachermayer - procesu optimizēšana ar digitālu līgumu pārvaldību”

Fabasoft Contracts

Fabasoft Contracts atbalsta centralizētu līgumu pārvaldību un efektīvu līgumu apkalpošanu visā līguma dzīves ciklā. Sistēma izmanto uz noteikumiem pamatotu pieeju, lai identificētu, kategorizētu un klasificētu dažāda veida līgumus. Tādējādi tiek ievērojami samazināts nepieciešamā manuālā darba apjoms. Informācijas paneļi sniedz konsolidētu skatu uz ar līgumu saistīto saturu un atbilstošām tiesībām un pienākumiem.

Par Schachermayer

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. ir īpašnieka vadīts ģimenes uzņēmums ar meitasuzņēmumiem 13 Eiropas valstīs. Kā vairumtirdzniecības partneris kokapstrādes un metālapstrādes, rūpniecības un tirdzniecības nozarēm, Schachermayer atbalsta savus partnerus ar pakalpojumiem ražošanā, krājumu pārvaldībā un iepirkumos.

Par Fabasoft

Fabasoft ir viens no Eiropā vadošajiem programmatūras produktu uzņēmumiem un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem digitālo dokumentu pārvaldības, kā arī elektronisko dokumentu, procesu un ierakstu pārvaldības jomā. Vairāk nekā 30 gadus daudzi nozīmīgi privātie uzņēmumi un valsts sektora organizācijas ir uzticējušās Fabasoft ilgstošajai kvalitātei un pieredzei.

Šī paziņojuma versija oriģinālvalodā ir paziņojuma vienīgā oficiālā un autoritatīvā versija. Tulkojumi ir domāti, lai radītu papildu ērtības, un ir jāsalīdzina ar oriģinālo tekstu, kam vienīgajam ir juridisks spēks