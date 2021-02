Schachermayer digitaliseerib Fabasofti abil oma lepingute halduse

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--Schachermayer toetub tänase digitaalreaalsuse ajal Fabasoft Contractsile kui oma lepingute andmebaasile. Pilvepõhine lahendus toetab nüüd olemasolevate IT litsentsilepingute ja neis sisalduvate lepinguliste kohustuste protsessipõhist haldust.

Hulgimüüja oli silmitsi väljakutsega vahetada välja äärmiselt kaootiline IT-lepingute kataloogisüsteem, mis oli aastate jooksul aina paisunud, ja asendada see ühtse, läbipaistva rakendusega. Nüüd kasutab Schachermayer tänu Fabasoft Contractsile väga turvalist ja tsentraliseeritud platvormi lepingute koostamiseks, haldamiseks ja arhiveerimiseks. Automatiseeritud sündmuste ja tähtaegade meeldetuletused teevad lepingutingimuste ja lõpukuupäevade jälgimise lihtsaks ja kindlaks. iOS-i ja Androidi rakendused lubavad kasutajatel teha tööd kõikjalt, kasutades selleks oma nutitelefoni, tahvelarvutit või nutikella. Lisaks sellele lubab digiallkirja võimekus (mis on vastavuses eIDAS-i regulatsiooniga) koostada kasutajatel lepinguid süsteemisisese katkestuseta ja allkirjastada neid viisil, mis on õiguslikult siduv.

“Tänu süsteemi intuitiivsele funktsionaalsusele oleme me viinud kõik oma olemasolevad IT litsentsilepingud Fabasoft Contractsi platvormile märkimisväärselt lühikese ajaga. Selle tulemusel on lepinguinfo nagu etteteatamisaeg ligipääsetav kõikjalt ja seda ei pea saatma e-kirjaga. See toob kaasa tohutu võidu nii aja kui kulu osas,” kiitis Schachermayeri tehnoloogiajuht Andreas Obermüller.

“Meie koostöö Schachermayeriga näitab, et Fabasofti tooted on ideaalne alus digitaliseerimisprojektide kiireks elluviimiseks, seda ilma keeruka kohandamiseta — pole vahet, mis tööstusega tegu on,” kinnitas Andreas Dangl, Fabasofti pilvteenuste äriüksuse juht.

Laadi alla juhtumiuuring “Schachermayer — protsesside optimeerimine digilepingute halduses”

Fabasoft Contracts

Fabasoft Contracts toetab tsentraliseeritud lepinguhaldust ja tõhusat lepingute käitlemist kogu lepingu elutsükli vältel. Süsteemil on reeglipõhine lähenemine eri tüüpi lepingute tuvastamiseks, kategoriseerimiseks ja klassifitseerimiseks. See viib märgatava languseni vajamineva manuaalse töö mahus. Töölauad annavad ühtse ülevaate lepinguga seotud sisust ja asjakohastest õigustest ning kohustustest.

Schachermayerist

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. on omaniku juhitav perefirma, millel on tütarfirmad 13 Euroopa riigis. Hulgimüügipartnerina puidu- ja metallitööde sektoritele, tööstusele ja kaupmeestele, toetab Schachermayer oma partnereid teenustega tootmise, inventuuri haldamise ja hangete valdkonnas.

Fabasoftist

Fabasoft on digidokumentide halduse, aga ka elektrooniliste dokumentide, protsesside ja andmete juhtimise valdkonnas üks juhtivaid tarkvarafirmasid ja pilvteenuste pakkujaid Euroopas. Rohkem kui kolme aastakümne vältel on mitmed tuntud erafirmad ja avasektori organisatsioonid otsustanud usaldada Fabasofti kauaaegset kvaliteeti ja kogemust.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.