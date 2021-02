BIOCORP unterzeichnet zwei neue Vereinbarungen zur Nutzung von Mallya-Technologie

ISSOIRE, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / PEA/KMU-qualifiziert) (Paris:ALCOR), ein französisches Unternehmen mit Spezialisierung auf die Gestaltung, Entwicklung und Herstellung von innovativen Medizinprodukten, gibt heute die Unterzeichnung von zwei neuen Vereinbarungen mit dem taiwanesischen Unternehmen Health2Sync und dem spanischen Unternehmen SocialDiabetes bekannt.

Diese beiden Partnerschaften beinhalten die Integration von Mallya, einem vernetzten Gerät für Insulin-Pens, mit den von Health2Sync und SocialDiabetes entwickelten digitalen Anwendungen, um die Versorgungsqualität für Diabetiker zu verbessern.

Im Detail ermöglicht die von SocialDiabetes entwickelte Plattform (mit CE-Kennzeichnung und FDA 510K) die Selbstüberwachung der Insulindosierung und gibt den Patienten personalisierte Empfehlungen. Alle erhobenen Daten fließen in eine telemedizinische Plattform mit Augmented Intelligence für Ärzte und spezialisierte Callcenter. Diese Plattform nutzen derzeit 250.000 Diabetiker, hauptsächlich in Spanien, Mexiko, Kolumbien und Chile.

Mit ihrer Analyse-Engine bietet die App von Health2Sync personalisierte Empfehlungen und Vorschläge zu Mahlzeiten, Bewegung und Blutzuckermanagement, die die Benutzer auf sehr überzeugende Weise dazu anhalten, sich an die Behandlungspläne zu halten. Die Patientenmanagement-Plattform von Health2Sync hilft dem Pflegepersonal beispielsweise bei der Insulindosierung mit entscheidungsunterstützenden Modulen, die effizient und skalierbar sind. Die Patientenmanagement-Plattform wird in über 260 Diabetesversorgungseinrichtungen in Taiwan, Malaysia und Japan eingesetzt und die mobile App wird von mehr als 600.000 Patienten in Taiwan, Japan, den USA, Hongkong, Malaysia, Singapur und Australien genutzt.

Mithilfe dieser digitalen Lösungen werden die Patienten die von ihrem Mallya-Sensor aufgezeichneten Daten automatisch synchronisieren können. Das Angebot ermöglicht ihnen die durchgängige Kontrolle in Kombination mit einer Analyse der glykämischen Daten und der Rückmeldung der Insulindosis. Diese Informationen können in Echtzeit über ein spezielles Portal an die behandelnden Ärzte übermittelt werden, um die Qualität des Dialogs mit den Patienten zu verbessern, Behandlungspläne zu optimieren und personalisierte Empfehlungen anzubieten.

Éric Dessertenne, CEO von BIOCORP, erläuterte: „Diese neuen Partnerschaften fallen zeitlich zusammen mit der Vorbereitung unserer Teams auf die groß angelegte kommerzielle Einführung von Mallya, das bereits mit fast allen Einweg-Pens auf dem Markt kompatibel ist. Da es mit den am häufigsten genutzten Anwendungen in den lokalen Märkten integriert werden kann, wird sich Mallya in diesen Ländern rasch verbreiten können. Health2Sync und SocialDiabetes werden uns eine beschleunigte Marktdurchdringung in Asien und einigen lateinamerikanischen Ländern ermöglichen, also geografischen Gebieten, in denen die diabetische Population und die Nutzung der vernetzten Medizin hoch sind.“

„Health2Sync überbrückt die lange Zeit zwischen Arztbesuchen, indem es den regelmäßigen digitalen Austausch zwischen Patienten und Pflegepersonal ermöglicht. Die von Mallya erfassten Daten zur Insulindosierung werden den Umgang der Patienten mit Insulin deutlich verbessern“, sagte Ed Deng, Mitbegründer und CEO von Health2Sync. „Wir erwarten eine bessere Therapietreue und verbesserte Ergebnisse, da die Daten sowohl den Patienten als auch den Gesundheitsdienstleistern zur Verfügung stehen.“

„Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Biocorp. Mallya ist ein erstklassiger Sensor und steht für die Art von hochwertiger Technologie, die wir unseren Kunden anbieten wollen. Patienten verlangen zunehmend nach kombinierten Lösungen, die ihnen eine hohe Konnektivität und datengesteuerte, personalisierte Unterstützung bieten. Mit dieser Allianz mit Biocorp bewegen wir uns einen großen Schritt in Richtung des digitalen Gesundheitsökosystems, auf das der Markt wartet“, sagte María Jesús Salido, Mitbegründerin und CEO von Social Diabetes.

ÜBER HEALTH2SYNC

2013 gegründet, bietet Health2Sync eine umfassende Gesundheitsmanagementplattform für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Produkte des Unternehmens kombinieren Datenanalyse auf Mobilgeräten und in der Cloud, sodass die Patienten eine personalisierte Versorgung erhalten und Pflegepersonal und Angehörige sie aus der Ferne betreuen können. Diese führende Lösung in Asien mit dem größten Netz an Kliniken und Krankenhäusern bietet eine effektive und gleichzeitig skalierbare Lösung für das Diabetes-Management.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.health2sync.com

ÜBER SOCIAL DIABETES

SocialDiabetes ist auf dem Weg, eine Vorzeigelösung für digitales Diabetesmanagement zu werden. Das auf dem spanischsprachigen Markt führende Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona und Niederlassungen im Vereinigten Königreich und Mexiko-Stadt wurde auf Initiative von Victor Bautista, einem Typ-1-Diabetes-Patienten und heutigem CTO und Mitgründer, gegründet. SocialDiabetes bietet als Unternehmen, das von Patienten für Patienten arbeitet, ein System an, das sich mit mehreren Geräten synchronisiert, Patienten leicht mit dem behandelnden medizinischen Fachpersonal in Kontakt bringt und relevante Informationen für eine optimierte Entscheidungsfindung an einem Ort bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.socialdiabetes.com

ÜBER BIOCORP

Das für seine Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und Verabreichungssystemen bekannte Unternehmen BIOCORP hat mit Mallya eine führende Position im Segment der vernetzten Medizintechnologien erlangt. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektions-Pens ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosis und bietet damit eine bessere Compliance bei der Behandlung von Diabetikern. Seit 2020 im Handel verfügbar, ist Mallya das führende Produkt im BIOCORP-Portfolio innovativer vernetzter Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiter.

BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 – ALCOR).

Weitere Informationen finden Sie unter www.biocorpsys.com.

