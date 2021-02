Andersen Global går ind i Bahamas og udvider sin caribiske platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global går ind i Bahamas gennem en samarbejdsaftale med full-service advokatfirmaet Higgs & Johnson og udvider dermed organisationens geografiske dækning i den østlige caribiske region.

Siden sin grundlæggelse i 1948 er Higgs & Johnsons konsekvent blevet anerkendt af Chambers & Partners, Legal 500 og IFLR 1000 under ledelse af Ledende Partner Philip C. Dunkley, QC. Firmaet, der opererer med 19 partnere og 80 eksperter, leverer juridiske, virksomheds- og forvaltningstjenester til en række kunder, herunder globale advokat- og revisorfirmaer, finansielle institutioner, forvaltningsfirmaer, multinationale firmaer og enkeltpersoner med stor egenkapital. Med kontorer i New Providence, Grand Bahama og Abaco arbejder firmaet på tværs af alle brancher med kapacitet inden for handel, finans, intellektuel ejendom, procesførelse, private kundetjenester, insolvens og omstrukturering af virksomheder, fast ejendom, værdipapirer og investeringsfonde, skibsfart og luftfart.

”Vi mener virkelig, at vores kunder fortjener det højeste serviceniveau”, siger Philip. ”For at overgå deres forventninger fremmer vi ledelse og opretholder gennemsigtighed, når vi håndterer kundesager. I over 70 år har vi haft ry for at levere pålidelige tjenester af høj kvalitet til vores kunder. Dette samarbejde styrker vores forpligtelse over for vores kunders behov og klæder os yderligere på til at levere de bedste løsninger i verden”.

”Higgs & Johnson er ikke blot ét af de største firmaer i Bahamas, men de er blevet anerkendt som ledere og eksperter i mange år”, siger Andersen Globals Bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz. ”Deres kundefokuserede tilgang og forpligtelse til ekspertise stemmer overens med vores organisations værdier og kultur. Jeg er sikker på, at vores synergi vil give problemfri løsninger til vores kunder i Bahamas og over hele kloden”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 251 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

