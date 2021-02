GENEVA & TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische overeenkomst heeft ondertekend met Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf om de digitale transformatiestrategie voor de grote bank van DXC te versnellen klanten. Het uitgebreide partnerschap brengt de uitgebreide cloudhosting, implementatie en integratiekrachten van DXC samen met de kracht van Temenos toonaangevende banksoftware. De twee bedrijven zullen samen aan grote bankklanten de optimale moderniseringsaanpak bieden om tegemoet te komen aan concurrerende, regelgevende, kosten- en innovatiedrivers.

