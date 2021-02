„Schachermayer“ skaitmenizavo savo sutarčių valdymą su „Fabasoft“

LINCAS, Austrija--(BUSINESS WIRE)--Šiandieninėje skaitmeninėje realybėje „Schachermayer“ patikėjo „Fabasoft Contracts“ platformai savo sutarčių duomenų bazę. Debesies pagrindu sukurtas sprendimas dabar palaiko procesų valdymą esamoms IT licencijos sutartims ir su jomis susijusiems sutartiniams įsipareigojimams.

Didmenininkė susidūrė su iššūkiu pakeisti labai nesuderinamą IT sutarčių, kurių kiekis per pastaruosius metus nuolat augo, registravimo struktūrą viena, skaidria platforma. Dabar, „Fabasoft Contracts“ dėka, „Schachermayer“ naudoja labai saugią centralizuotą platformą sutarčių rengimui, tvarkymui ir archyvavimui. Su automatizuotais įvykių ir terminų priminimais galima paprastai ir patikimai stebėti sutarčių sąlygų ir nutraukimo terminus. Specialios „iOS“ ir „Android“ programėlės leidžia vartotojams dirbti iš bet kur, naudojant savo išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį laikrodį. Be to, išplėstinė elektroninio parašo galimybė (laikantis eIDAS reglamento) suteikia vartotojams galimybę sudaryti sutartis nepalikus sistemos ir pasirašyti jas teisiškai įpareigojančiu būdu.

„Dėl sistemos intuityvaus funkcionalumo mes per nepaprastai trumpą laiką konsolidavome visas esamas IT licencijos sutartis „Fabasoft Contracts“ platformoje. Todėl su sutartine informacija, pavyzdžiui, įspėjimo terminais, galima susipažinti iš bet kurios įmonės vietos ir jos nereikia siųsti el. paštu. Tai leidžia sutaupyti daug laiko ir sąnaudų“, – džiaugėsi „Schachermayer“ technikos direktorius Andreasas Obermülleris.

„Mūsų bendradarbiavimas su „Schachermayer“ rodo, kad „Fabasoft“ produktai yra idealus pagrindas greitai įgyvendinti skaitmeninimo projektus, be išsamių pritaikymų – nesvarbu, apie kokią industriją kalbėtume“, – sako Andreasas Danglas, „Fabasoft“ debesų paslaugų verslo skyriaus vadovas.

Atsisiųskite atvejo analizę „Schachermayer“ – procesų optimizavimas valdant skaitmenines sutartis“

„Fabasoft Contracts“

„Fabasoft Contracts“ palaiko centralizuotą sutarčių valdymą ir efektyvų sutarčių tvarkymą per visą sutarties gyvavimo ciklą. Sistema naudoja taisyklėmis pagrįstą metodą, kad nustatytų, skirstytų į kategorijas ir klasifikuotų skirtingas sutarčių rūšis. Tai žymiai sumažina reikalingo rankinio darbo kiekį. Suvestinėse pateikiamas bendras su sutartimi susijusio turinio ir atitinkamų teisių bei įsipareigojimų vaizdas.

Apie „Schachermayer“

„Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.“ yra savininkų valdomas šeimos verslas, turintis dukterines įmones 13 Europos šalių. „Schachermayer“, būdama didmeninė medienos ir metalo apdirbimo sektoriaus, pramonės ir prekybos partnerė, remia savo partnerius teikdama paslaugas gamybos, atsargų valdymo ir pirkimų srityse.

Apie „Fabasoft“

„Fabasoft“ yra viena iš pirmaujančių programinės įrangos produktų kompanijų ir debesijos paslaugų teikėjų Europoje skaitmeninių dokumentų valdymo, taip pat elektroninių dokumentų, procesų ir įrašų valdymo srityje. Ilgiau nei tris dešimtmečius daugybė garsių privačių kompanijų ir viešojo sektoriaus organizacijų pasitiki ilgamete „Fabasoft“ kokybe ir patirtimi.

Šio pranešimo tekstas pirminio šaltinio kalba yra oficiali ir patikima versija. Vertimai teikiami tik patogumui ir turėtų būti gretinami su tekstu originalo kalba, kuris yra vienintelė juridinę galią turinti teksto versija.