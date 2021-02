ISSOIRE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA PME) (Parijs: ALCOR), een Frans bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van innovatieve medische hulpmiddelen, kondigt vandaag de ondertekening aan van nieuwe partnerschappen met Health2Sync en SocialDiabetes, bedrijven met hoofdkantoor in Taiwan en Spanje , respectievelijk.

Deze twee partnerschappen omvatten de integratie van Mallya, het verbonden apparaat voor insulinepennen, met de digitale applicaties die zijn ontwikkeld door Health2Sync en SocialDiabetes om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met diabetes te verbeteren.

