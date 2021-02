infiniDome liefert Lösungen zur GPS-Überwachung und Schutz für Israel Railways

CAESAREA, Israel--(BUSINESS WIRE)--infiniDome Ltd., das GPS-Sicherheits- Unternehmen, gibt heute die Teilnahme mit dem israelischen Partner, Focus Telecom, an einem neuen landesweiten Projekt mit der israelischen Eisenbahn bekannt. Das Projekt umfasst die Installation von GPS-Repeatern durch Focus Telecom an mehr als 30 Bahnhöfen in ganz Israel, die an allen Standorten einen genauen, standortbasierten Service für eine neue Ticketing-App von Israel Railways bieten. Eine kritische Komponente des Projekts ist ein Überwachungsdienst, der jegliche GPS-Störungen oder Interferenzen in Echtzeit erkennt und meldet, sobald diese erkannt werden. Ermöglicht wird dies durch die IoT GPS-Sensoren von infiniDome und den cloudbasierten GPS-Überwachungsdienst infiniCloud.

„Die Einbindung der bewährten belastbaren PNT-Fähigkeit von infiniDome zur Überwachung und zum Schutz eines solch kritischen GPS-Dienstes ist eine notwendige Erweiterung für staatlich ausgewiesene kritische Infrastrukturen“, sagte Ehud Sharar, CEO von Focus Telecom.

Die Überwachungstechnologie von infiniDome für kritische Anlagen erkennt Bedrohungen und Störungen der wichtigen GPS-Signale und alarmiert die Betreiber. Diese Bedrohungen können sowohl von böswilligen als auch von natürlichen Ursachen herrühren.

„IoT-Technologie GPSensor in Kombination mit unserer GPS-Sicherheits-Cloud infiniCloud sorgt für Echtzeit-Warnungen über Störungsangriffe. Alle GPS-Signaldaten und ihre gesicherte Integrität sind als Echtzeitdaten verfügbar, sodass Israel Railways sofort reagieren und die Ausfallzeiten des Netzes reduzieren kann“, sagte Omer Sharar, CEO von infiniDome.

Israel Railways ist der Eckpfeiler der israelischen kritischen Infrastruktur. Im Jahr 2018 beförderte die Israel National Railway 68 Millionen Fahrgäste. Dieselbe Technologie von infiniDome zur GPS-Überwachung und Schutz ist jetzt auch für den Schutz kritischer Infrastrukturen weltweit verfügbar.

Über Focus Telecom

Focus Telecom ist seit 1995 ein globaler Anbieter von Lösungen zur Zeitsynchronisation und bietet Beratung, Cyber-Abwehr und Synchronisationslösungen. Unsere End-to-End-Timing-Lösungen erzeugen, verteilen und wenden präzise Zeit für verschiedene Branchen an, darunter Kommunikation, Regierung/Sicherheit, Finanzen/IT und Industrie/Infrastruktur. Wir ermöglichen unseren Kunden den Aufbau zuverlässigerer Netzwerke und Systeme, die die heutigen präzisen Timing-Standards unterstützen. Besuchen Sie https://www.focus-telecom.com.

Über infiniDome, Ltd.

infiniDome, das GPS-Sicherheits-Unternehmen, bietet Front-End-Cyber-Lösungen zum Schutz der drahtlosen Kommunikation vor Störangriffen. Die GPS-Schutzlösungen von infiniDome sind auf den Schutz der GPS-Systeme zugeschnitten, die das Herzstück von Drohnen und anderen unbemannten Systemen, Fahrzeugflotten und kritischen Netzwerken sowie Anwendungen in der Verteidigung bilden. Besuchen Sie www.infinidome.com.

