infiniDome fournit une solution de surveillance et de protection GPS à Israel Railways

CAESAREA, Israël--(BUSINESS WIRE)--infiniDome Ltd., The GPS Security Company, a annoncé aujourd'hui sa participation avec un partenaire israélien, Focus Telecom, à un nouveau projet à l'échelle nationale avec Israel Railways. Ce projet verra Focus Telecom déployer des répéteurs GPS dans plus de 30 gares ferroviaires en Israël, fournissant un service géodépendant précis à l'intérieur de tous les sites pour une nouvelle application de billetterie Israel Railways. Une des composantes critiques du projet est un service de surveillance qui détecte et fournit des alertes de perturbation ou d'interférence GPS en temps réel à mesure qu'elles sont identifiées. Cette surveillance est facilitée par les GPSensors IdO d'infiniDome et par son service de surveillance GPS en nuage, infiniCloud.

« L'intégration de la capacité de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNS) résiliente éprouvée d'infiniDome pour surveiller et protéger un service GPS aussi critique est une optimisation nécessaire pour les infrastructures critiques désignées par le gouvernement », a déclaré Ehud Sharar, PDG de Focus Telecom.

La technologie de surveillance d'infiniDome pour les actifs essentiels détecte et alerte les opérateurs des menaces et des perturbations des signaux GPS essentiels. Les causes de ces menaces peuvent être à la fois malicieuses et naturelles.

« La technologie IdO GPSensor, combinée avec notre cloud de sécurité GPS infiniCloud, assure des alertes en temps réel concernant les attaques de brouillage. Toutes les données de signaux GPS et leur intégrité assurée sont disponibles en tant que données en temps réel, ce qui permet à Israel Railways de réagir immédiatement et de réduire le temps d'arrêt du réseau », a ajouté Omer Sharar, PDG d'infiniDome.

Israel Railways est la pierre angulaire de l'infrastructure essentielle de l'Israël. En 2018, le réseau ferroviaire israélien a transporté 68 millions de passagers. La même technologie de surveillance et de protection GPS infiniDome est désormais disponible pour défendre des actifs d'infrastructures critiques dans le monde entier.

À propos de Focus Telecom

Focus Telecom, un fournisseur mondial de solutions de synchronisation temporelle depuis 1995, offre des solutions de conseil, de cyber défense et de synchronisation. Nos solutions de synchronisation de bout en bout génèrent, distribuent et appliquent un temps précis pour de multiples industries telles que les communications, le gouvernement/la sécurité, la finance/les TI, et l'industrie/infrastructure. Nous permettons aux clients de construire des réseaux et des systèmes plus fiables soutenant les normes de synchronisation précises d'aujourd'hui. Visitez https://www.focus-telecom.com.

À propos d'infiniDome, Ltd.

infiniDome, The GPS Security Company, fournit des cybersolutions de première ligne qui protègent les communications sans fil des attaques de brouillage. Les solutions de protection GPS d'infiniDome sont personnalisées pour défendre les systèmes GPS qui sont au cœur des drones et autres systèmes sans pilote, des parcs de véhicules et des réseaux critiques ainsi que des applications de défense. Visitez www.infinidome.com.

Note aux rédacteurs : Le nom de l'organisation Israel Railways appartient à Israel Railways.

