CAESAREA, Israele--(BUSINESS WIRE)--infiniDome Ltd., società specializzata nella sicurezza basata su GPS, ha annunciato oggi la propria partecipazione, insieme al suo partner israeliano Focus Telecom, a un nuovo progetto nazionale di Israel Railways. Il progetto prevede la distribuzione da parte di Focus Telecom di ripetitori GPS presso più di 30 stazioni ferroviarie sull’intero territorio israeliano a supporto di un servizio basato su geolocalizzazione attendibile in tutte le località al chiuso per una nuova app di biglietteria di Israel Railways. Una componente critica del progetto è costituita da un servizio di monitoraggio che è in grado di rilevare e fornire avvisi in merito ad eventuali malfunzionamenti o interferenze con il sistema GPS in tempo reale, non appena vengono identificati.

