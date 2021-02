CAESAREA, Israël--(BUSINESS WIRE)--infiniDome Ltd., The GPS Security Company, kondigt vandaag deelname aan met de Israëlische partner Focus Telecom aan een nieuw landelijk project met de Israëlische spoorwegen. Het project omvat de inzet door Focus Telecom van GPS-repeaters op meer dan 30 treinstations in Israël, die binnen op alle locaties nauwkeurige, locatiegebaseerde service bieden voor een nieuwe ticket-app van de Israëlische Spoorwegen. Een cruciaal onderdeel van het project is een bewakingsdienst die elke GPS-storing of -interferentie in realtime detecteert en waarschuwt, zodra ze worden geïdentificeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de IoT GPS-sensoren van infiniDome en de cloudgebaseerde GPS-bewakingsservice infiniCloud.

“Het opnemen van infiniDome’s bewezen veerkrachtige PNT-capaciteit om een dergelijke kritieke GPS-service te bewaken en te beschermen, is een noodzakelijke verbetering voor door de overheid aangewezen kritieke infrastructuren”, aldus Ehud Sharar, CEO van Focus Telecom.

