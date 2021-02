Andersen Global betreedt de Bahama's; breidt Caraïbisch platform uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global betreedt de Bahama's door een samenwerkingsovereenkomst met het full-service advocatenkantoor Higgs & Johnson, waarmee de geografische dekking van de organisatie in de oostelijke Caraïbische regio wordt uitgebreid.

Higgs & Johnson, opgericht in 1948, consequent erkend door Chambers & Partners, Legal 500 en IFLR 1000, wordt geleid door senior partner Philip C. Dunkley, QC. De firma biedt met haar 19 partners en 80 professionals, juridische, bedrijfs- en fiduciaire diensten aan een scala cliënten waaronder mondiale advocaten- en accountantskantoren, financiële instellingen, trustbedrijven, multinationele bedrijven en vermogende personen. Met kantoren in New Providence, Grand Bahama en Abaco werkt het kantoor in alle branches met bekwaamheden op de volgende gebieden: commercieel, financieel, intellectuele eigendom, procesvoering, diensten voor particuliere cliënten, insolventie en bedrijfsherstructurering, vastgoed, effecten- en investeringsfondsen, scheepvaart en luchtvaart.

“We geloven echt dat onze cliënten het hoogste niveau van service verdienen,” zegt Philip. “Om hun verwachtingen te overtreffen, bevorderen we rentmeesterschap en behouden we transparantie wanneer we cliëntenzaken behandelen. We hebben al meer dan 70 jaar een reputatie voor het verlenen van betrouwbare diensten van hoge kwaliteit aan onze cliënten. Deze samenwerking versterkt ons commitment aan de behoeften van onze cliënten en rust ons verder uit om de allerbeste oplossingen wereldwijd te leveren.”

“Higgs & Johnson is niet alleen één van de grootste kantoren op de Bahama's, zij worden ook al vele jaren erkend als leiders en experts,” zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Hun cliëntgerichte benadering en commitment aan uitmuntendheid komt overeen met de waarden en cultuur van onze organisatie. Ik ben er zeker van dat onze synergie onze cliënten op de Bahama's en wereldwijd naadloze oplossingen zal geven.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 251 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

