Andersen Global entra nas Bahamas; Estende plataforma caribenha

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global entra nas Bahamas por meio de um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia de serviço completo Higgs & Johnson, estendendo a cobertura geográfica da organização na região leste do Caribe.

Fundada em 1948, Higgs & Johnson, consistentemente reconhecida por Chambers & Partners, Legal 500 e IFLR 1000, liderado pelo sócio sênior Philip C. Dunkley, QC. A empresa, operando com 19 sócios e 80 profissionais, fornece serviços jurídicos, corporativos e fiduciários a uma gama de clientes, incluindo escritórios de advocacia e contabilidade globais, instituições financeiras, sociedades fiduciárias, empresas multinacionais e indivíduos de alto patrimônio líquido. Com escritórios em New Providence, Grand Bahama e Abaco, a empresa atua em todos os setores com capacidades comerciais, financeiras, propriedade intelectual, litígios, serviços de clientes privados, insolvência e reestruturação corporativa, imóveis, títulos e fundos de investimento, transporte marítimo e aviação.

“Nós realmente acreditamos que nossos clientes merecem o mais alto nível de serviço”, disse Philip. “Para superar suas expectativas, promovemos a gestão e mantemos a transparência ao lidar com os assuntos do cliente. Por mais de 70 anos, temos uma reputação de fornecer serviços confiáveis ​​e de alta qualidade aos nossos clientes. Esta colaboração fortalece nosso compromisso com as necessidades de nossos clientes e nos equipa ainda mais para fornecer as melhores soluções globalmente.”

“A Higgs & Johnson não é apenas uma das maiores empresas das Bahamas, mas eles têm sido reconhecidos como líderes e especialistas por muitos anos”, disse o presidente da Andersen Global e diretoe executivo da Andersen, Mark Vorsatz. “A abordagem com foco no cliente e o compromisso com a excelência se alinham aos valores e cultura de nossa organização. Tenho certeza de que nossa sinergia trará soluções perfeitas para nossos clientes nas Bahamas e em todo o mundo. ”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 251 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.