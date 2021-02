Andersen Global entra nelle Bahamas, espandendo la propria piattaforma nei Caraibi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha compiuto il proprio ingresso nelle Bahamas attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio legale full-service Higgs & Johnson, ampliando la copertura geografica dell’organizzazione nella regione dei Caraibi orientali.

Fondato nel 1948, Higgs & Johnson, puntualmente riconosciuto da Chambers & Partners, Legal 500 e IFLR 1000, è amministrato dal Socio senior Philip C. Dunkley, QC. Lo studio, forte di 19 soci e 80 professionisti, fornisce servizi legali, aziendali e fiduciari a una folta clientela composta da studi legali e contabili operanti su scala globale, istituti finanziari, società fiduciarie, società multinazionali e privati con un patrimonio netto elevato. Con sedi a New Providence, Grand Bahama e Abaco, lo studio opera in tutti i settori con competenze specialistiche nelle seguenti aree: diritto commerciale, diritto finanziario, diritto della proprietà intellettuale, controversie, servizi per clienti privati, insolvenza e ristrutturazione d’impresa, diritto immobiliare, titoli e fondi d’investimento, spedizioni e diritto aeronautico.

“Crediamo fermamente che i nostri clienti meritino un servizio della massima qualità” ha affermato Philip. “Per superare le loro aspettative, siamo fautori di un’amministrazione responsabile e del mantenimento della trasparenza nel gestire le loro questioni. Da oltre 70 anni, vantiamo una reputazione invidiabile in termini di affidabilità e alta qualità dei servizi forniti ai clienti. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e ad armarci ulteriormente delle migliori soluzioni a livello globale.”

“Higgs & Johnson è uno degli studi più grandi nelle Bahamas ed è, da anni, riconosciuto un leader per competenza” ha affermato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “Il suo approccio incentrato sul cliente e la sua dedizione all’eccellenza sono perfettamente allineati con i valori e la cultura della nostra organizzazione. Sono sicuro che la nostra sinergia si tradurrà in soluzioni perfettamente integrate per i nostri clienti nelle Bahamas e nel resto del mondo.”

