Andersen Global fait son entrée aux Bahamas, et renforce sa plateforme caribéenne

Andersen Global fait son entrée aux Bahamas grâce à un accord de collaboration avec le cabinet d'avocats multiservices Higgs & Johnson, renforçant la présence géographique de l'organisation dans la région orientale des Caraïbes.

Fondé en 1948, Higgs & Johnson, régulièrement reconnu par Chambers & Partners, Legal 500 et IFLR 1000, est dirigé par l’associé principal Philip C. Dunkley, conseiller de la reine. Le cabinet, qui exerce ses activités grâce à 19 associés et 80 collaborateurs, fournit des services juridiques, d’entreprise et fiduciaires à un éventail de clients, parmi lesquels des cabinets juridiques et comptables internationaux, des établissements financiers, des sociétés de fiducie, des multinationales ainsi que des particuliers fortunés. Possédant des bureaux à New Providence, Grand Bahama et Abaco, le cabinet travaille dans tous les secteurs et a des capacités dans les domaines commercial, financier, de la propriété intellectuelle, des litiges, des services auprès de clients privés, de l’insolvabilité et de la restructuration d’entreprise, de l’immobilier, des titres et des fonds d’investissement, du transport et de l’aviation.

« Nous sommes convaincus que nos clients méritent le plus haut niveau de service », a déclaré Philip. « Pour surpasser leurs attentes, nous promouvons l’intendance et le respect la transparence dans la gestion des affaires de nos clients. Depuis plus de 70 ans, nous jouissons d’une réputation consistant à fournir des services fiables et de haute qualité à nos clients. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur des besoins de nos clients, et nous permet d’être particulièrement bien équipés pour fournir des solutions de premier ordre à l’échelle mondiale. »

« Higgs & Johnson fait non seulement partie des plus grands cabinets d’avocats aux Bahamas, mais le cabinet est également reconnu en tant que leader et expert depuis de nombreuses années », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Son approche axée sur les clients et son engagement en faveur de l’excellence s’inscrivent en phase avec les valeurs et la culture de notre organisation. Je suis persuadé que notre synergie permettra d’offrir des solutions transparentes à nos clients des Bahamas et du monde entier. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 251 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

