Andersen Global podbija Bahamy, rozwijając swoją platformę na Karaibach

Założona w roku 1948 kancelaria Higgs & Johnson, regularnie notowana w rankingach Chambers & Partners, Legal 500 i IFLR 1000, jest prowadzona przez starszego partnera Philipa C. Dunkleya, QC. Mając do dyspozycji 19 partnerów i 80 specjalistów, kancelaria świadczy usługi prawne, korporacyjne i powiernicze szerokiemu gronu klientów, wśród których znajdują się kancelarie prawne i biura rachunkowe, instytucje finansowe, spółki powiernicze, przedsiębiorstwa międzynarodowe i zamożni klienci indywidualni. Kancelaria posiada oddziały na wyspach New Providence, Wielka Bahama i Abaco, i prowadzi działalność we wszystkich branżach, zajmując się obsługą klientów prywatnych oraz sprawami handlowymi, finansowymi, dotyczącymi własności intelektualnej, sporów, niewypłacalności i restrukturyzacji, nieruchomości, papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych, spedycji i lotnictwa.

„Głęboko wierzymy, że nasi klienci zasługują na obsługę najwyżej jakości – stwierdził Philip. - Chcąc przewyższyć ich oczekiwania kładziemy nacisk na odpowiednie zarządzanie i transparentność przy obsłudze spraw klientów. Od ponad 70 lat jesteśmy znani ze świadczenia swoim klientom wysokiej jakości, niezawodnych usług. Nowo nawiązana współpraca wpisuje się w nasze dążenie do realizacji potrzeb naszych klientów i jeszcze lepiej przygotowuje nas do świadczenia na całym świecie najlepszych w swojej klasie usług”.

„Kancelaria Higgs & Johnson nie tylko jest jedną z największych na Bahamach, ale także uznawana jest od wielu lat za liderów i ekspertów – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Ich nastawienie na klienta i nacisk na wysoką jakość są spójne z naszymi wartościami i panującą u nas kulturą organizacyjną. Jestem przekonany, że powstała z połączenia synergia pozwoli zaoferować naszym klientom na Bahamach i na całym świecie zharmonizowane usługi”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 7 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 251 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.