Luma Financial Technologies Assina com Credicorp Capital

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Luma Financial Technologies ("Luma"), uma plataforma independente de anuidades e produtos estruturados multiemissores, anunciou hoje que a Credicorp Capital, uma empresa financeira líder atuante em toda a América Latina, com forte presença no Peru, Chile, Colômbia e EUA por meio de sua subsidiária Credicorp Capital LLC, escolheu a plataforma Luma para reforçar suas ofertas de produtos estruturados através de seu empreendimento de gestão de ativos.

A premiada plataforma Luma simplifica anuidades e produtos estruturados para ajudar gerentes de patrimônio e ativos a comparar, selecionar, personalizar, precificar e rastrear uma ampla gama de soluções a seus clientes.

"À medida que continuamos a expandir nossa presença na América Latina, estamos animados pela parceria com a Credicorp Capital, a fim de oferecer à sua equipe de produtos estruturados, análises incomparáveis e ferramentas de leilão aprimoradas para melhor servir seus clientes em sua alocação de produtos estruturados", disse Fernando Concha Bambach, Gerente de Contas para América Latina na Luma Financial Technologies. "Os gestores de ativos buscam continuamente se diferenciar através do valor que proporcionam aos clientes, o que comprovou ser um catalisador de crescimento persistente para nossa plataforma em toda a América Latina."

Com suporte de três dos maiores bancos do mundo, a plataforma de tecnologia da Luma fornece ferramentas chave e recursos educacionais a corretores / distribuidores, RIAs e bancos. Como um aplicativo focado em negócios, a plataforma Luma é facilmente personalizada para satisfazer necessidades e processos comerciais específicos de qualquer empresa.

"Ao apresentar uma combinação de recursos e funcionalidades modernos, a plataforma Luma é uma opção atrativa para gerenciar nossos produtos estruturados", disse Rafael Castellanos López-Torres, Diretor Executivo de Gestão de Ativos na Credicorp Capital. "Estamos animados por começar a integrar a plataforma e continuar a fornecer a nossos clientes soluções e recomendações que correspondam a seus objetivos de investimento."

Com sede em Cincinnati, Ohio, a Luma ingressou no mercado latino-americano com a assinatura do StoneX em setembro de 2020. A Luma também continuou sua expansão mundial com a recente inauguração de um escritório em Zurique, Suíça.

Para mais informação sobre a Luma Financial Technologies e os recursos específicos que a plataforma oferece, acesse www.lumafintech.com

Sobre a Luma Financial Technologies

A Luma Financial Technologies é a criadora da Luma, uma plataforma de compras independente e totalmente personalizável que ajuda as equipes financeiras a aprender, criar, solicitar e gerenciar investimentos associados ao mercado de modo mais eficiente, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.

Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA, sendo utilizada por corretores / distribuidores, escritórios de RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo de processos em ofertas e transações de investimentos associados ao mercado. Isto inclui educação e certificação; criação e precificação de estruturas personalizadas; entrada de pedidos; e ações pós-negociação. A Luma é multiemissora, multiatacadista e multiprodutos, oferecendo às equipes uma ampla gama de investimentos associados ao mercado para melhor satisfazer necessidades específicas do portfólio de clientes.

Com sede em Cincinnati, OH, a Luma também tem escritórios em Nova York, NY, e Zurique, Suíça.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.