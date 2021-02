Recruitee e Sympa uniscono le forze per plasmare il futuro della tecnologia HR

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sympa, importante fornitore di software HR di base nei paesi nordici, e Recruitee, leader nei sistemi per la tracciabilità delle candidature (ATS) nell'Europa Centrale e negli Stati Uniti, si combinano per creare un'offerta d'eccellenza nelle soluzioni digitali dedicate alle risorse umane.

La collaborazione riunisce in un'unica proposta le soluzioni software delle due aziende e offre ai clienti una suite completa di avanzati strumenti per automatizzare le attività HR e amplificare le competenze dei professionisti del settore. In futuro, i clienti potranno usufruire dell'offerta ampliata dei prodotti combinati, formata da una piattaforma leader per l'acquisizione dei talenti e di una completa piattaforma core HR, oltre che della portata geografica del gruppo, fortemente ampliata.

Al gruppo combinato, formato da un team di oltre 250 dipendenti, faranno riferimento oltre 4.000 clienti di tutta Europa e degli Stati Uniti. Attualmente marchi internazionali del calibro di Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin e Byggmax utilizzano questo software per acquisire i talenti migliori, rendere più efficienti le assunzioni, curare lo sviluppo professionale dei dipendenti e prendere decisioni strategiche più informate.

Keijo Karjalainen, CEO e co-fondatore di Sympa, ha commentato: "Siamo entusiasti di collaborare con Recruitee, un leader del segmento ATS, per proporre ai nostri clienti una suite completa di prodotti. Apprezziamo realmente il partenariato con i team di Recruitee e di PSG e puntiamo a continuare in questa solida collaborazione per quello che sarà un percorso entusiasmante, e persino divertente".

"Valutiamo in modo estremamente positivo la collaborazione con il team di PSG e di Sympa in un momento in cui la nostra azienda si avvia verso la prossima fase della crescita. Questa collaborazione ci avvicina alla nostra visione, che punta a offrire alle aziende i migliori strumenti HR possibili. Con il supporto di PSG vogliamo costruire una presenza davvero globale e migliorare le integrazioni proposte al mercato", è stato il commento di Perry Oostdam, CEO e co-fondatore di Recruitee. Pawel Smoczyk, CTO e co-fondatore dell'azienda, ha aggiunto: "Siamo entusiasti delle opportunità future, mentre puntiamo a espandere e sviluppare la nostra gamma di prodotti e continuiamo a collaborare con la base crescente di partner nuovi e storici nello spazio del software HR".

Kirsten ter Horst, responsabile delle Risorse umane presso FRISS, da tempo cliente delle due aziende, ha sottolineato: "Abbiamo utilizzato con successo entrambi i prodotti e posso comprendere come si possano completare reciprocamente e in modo naturale. Siamo davvero entusiasti della notizia di questa unione e delle opportunità che ci verranno offerte".

PSG, importante società di capitali per la crescita che collabora con sviluppatori di software B2B, supporterà l'iniziativa come azionista di maggioranza, a seguito dell'investimento effettuato in Sympa nel mese di luglio del 2020. Alfvén & Didrikson, attivo sostenitore a lungo termine delle aziende nordiche con un potenziale di crescita internazionale, conserverà la quota di minoranza dopo l'investimento iniziale in Sympa nel 2016.

I termini finanziari non sono stati divulgati.

Sympa

Sympa, fondata nel 2005 e con sede a Helsinki, offre una soluzione HR di base totalmente personalizzabile ed è tra i vendor HR a più rapida crescita dei paesi nordici. Attualmente collabora con oltre 700 organizzazioni, tra cui nomi di spicco della regione nordeuropea come Oatly, BMW, Dustin e Byggmax, per curare lo sviluppo professionale dei loro dipendenti, operare in modo più efficiente e prendere decisioni strategiche più informate tramite la soluzione HR totalmente digitale proposta dall'azienda. Sympa vanta anche uno dei maggiori livelli di soddisfazione dei clienti nel settore della tecnologia HR in Europa.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione HR e sui clienti di Sympa visitare il sito internet www.sympa.com

Recruitee

Recruitee ha sede ad Amsterdam ed è un fornitore di soluzioni ATS sul cloud. Il portafoglio software digitale dell'azienda copre aree quali l'integrazione delle bacheche di lavoro, la ricerca di talenti, la tracciabilità delle candidature, l'automazione della pipeline e della programmazione e l'analisi avanzata della selezione del personale. Dalla sua fondazione, nel 2015, Recruitee è cresciuta fino a servire oltre 3.200 clienti di più di 75 paesi, nella maggior parte situati nei mercati di base dell'azienda: nel Benelux, nella regione di lingua tedesca (DACH), nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione ATS targata Recruitee visitare il sito www.recruitee.com

PSG

PSG è una società di capitale per la crescita che collabora con importanti società di servizi orientate al software e alla tecnologia, per aiutarle a orientarsi nella crescita trasformativa, a sfruttare le opportunità strategiche e a formare team solidi. PSG ha supportato oltre 65 imprese e ha semplificato più di 275 acquisizioni add-on, e vanta quindi una vasta esperienza nel campo degli investimenti, una profonda conoscenza di software e tecnologia e un solido impegno di collaborazione con i team manageriali. Fondata nel 2014, PSG opera tramite gli uffici di Boston, Kansas City e Londra. Per ulteriori informazioni sulla società visitare il sito www.psgequity.com.

Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson è un attivo sostenitore a lungo termine di imprenditori e team appassionati con ambizioni di crescita internazionale. Dal 2010, il team Alfvén & Didrikson ha investito in aziende nordeuropee a rapida crescita come Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee e Paligo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alfvendidrikson.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.