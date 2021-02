Recruitee en Sympa bundelen krachten om toekomst HR-technologie gestalte te geven

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sympa, een toonaangevende leverancier van kern HR-software in de Scandinavische landen en Recruitee, een toonaangevende leverancier van kandidaat-volgsystemen (Applicant Tracking System, ATS) in Midden-Europa en de VS, gaan samenwerken om een eersteklas aanbod van digitale HR-oplossingen te creëren.

Door de samenwerking komen de softwareoplossingen van beide bedrijven onder één paraplu, waarmee bedrijven de beschikking krijgen over een volledig pakket geavanceerde tools voor het automatiseren van HR-taken en het vergroten van de expertise van HR-professionals. Voortaan kunnen klanten profiteren van het uitgebreide gecombineerde productaanbod, bestaande uit een toonaangevend platform voor talentwerving en een uitgebreid kern HR-platform, alsmede van het aanzienlijk grotere geografische bereik van de groep.

De combinatie heeft meer dan 4.000 klanten in Europa en de VS en een team van meer dan 250 werknemers. De software wordt momenteel gebruikt door bekende internationale merken zoals Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin en Byggmax, om de beste talenten aan te trekken, efficiënter te werven, de ontwikkeling van werknemers te stimuleren en slimmere strategische beslissingen te nemen.

Keijo Karjalainen, CEO en mede-oprichter van Sympa, verklaarde: “We zijn verheugd in zee te gaan met Recruitee, een van de toonaangevende ATS-leveranciers, om onze klanten een uitgebreide reeks producten aan te kunnen bieden. We zijn zeer te spreken over de samenwerking met de teams van Recruitee en PSG en kunnen niet wachten om dit sterke partnerschap voort te zetten op wat een spannende – en niet te vergeten leuke – trip gaat worden.”

“We kijken uit naar de samenwerking met het team van PSG en Sympa terwijl we onze volgende groeifase ingaan. Deze samenwerking is een verkorte route naar onze visie om bedrijven te voorzien van de best mogelijke HR-hulpmiddelen. Met PSG als onze investeerder willen we een echte wereldwijde aanwezigheid opbouwen en onze marktintegratie verbeteren,” aldus Perry Oostdam – CEO en medeoprichter van Recruitee. CTO en mede-oprichter Pawel Smoczyk voegde hieraan toe: “We zijn enthousiast over de mogelijkheden die voor ons liggen, omdat we ons productassortiment willen uitbreiden en ontwikkelen en met onze groeiende pool van zowel nieuwe als bestaande partners in HR-software blijven samenwerken.”

Kirsten ter Horst, hoofd HR bij FRISS – een jarenlange klant van beide bedrijven, merkte op “we gebruiken beide producten met succes en kunnen ons voorstellen hoe deze op natuurlijke wijze op elkaar aansluiten. We zijn bijzonder ingenomen met de combinatie en de mogelijkheden die we daarmee krijgen.”

PSG, een toonaangevende investeringsmaatschappij voor groeikapitaal en partner van B2B-softwarebedrijven, zal de onderneming als meerderheidsaandeelhouder steunen, na een eerdere investering in Sympa in juli 2020. Alfvén & Didrikson, een actieve, langetermijnfinancier van Scandinavische bedrijven met internationaal groeipotentieel, behoudt zijn minderheidsbelang na een eerste investering in Sympa in 2016.

De financiële voorwaarden werden niet bekendgemaakt.

Sympa

Sympa, opgericht in 2005 en met hoofdkantoor in Helsinki, biedt een volledig aanpasbare kern HR-oplossing en is een van de snelst groeiende HR-leveranciers in Scandinavië. Het bedrijf werkt momenteel samen met meer dan 700 organisaties, waaronder gerenommeerde merken in Scandinavië, zoals Oatly, BMW, Dustin en Byggmax, die met behulp van zijn volledig digitale HR-oplossing de ontwikkeling van hun werknemers stimuleren, efficiënter werken en slimmere strategische beslissingen nemen. Sympa heeft bovendien een van de hoogste klanttevredenheidspercentages in HR-technologie in Europa.

Lees meer over de HR-oplossing en klanten van Sympa op www.sympa.com

Recruitee

Recruitee, met hoofdkantoor in Amsterdam, is een aanbieder van cloudgebaseerde ATS-oplossingen. De digitale softwareoplossingen van het bedrijf omvatten vacaturesite-integraties, talent sourcing, het volgen van kandidaten, pijplijn- en planningsautomatisering en geavanceerde wervingsanalyses. Sinds de oprichting in 2015 is Recruitee uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 3.200 klanten in meer dan 75 landen. De meeste daarvan zijn afkomstig uit de kernmarkten van het bedrijf: Benelux, DACH, het VK en de VS.

Ga voor meer informatie over Recruitee's ATS-oplossing naar www.recruitee.com

PSG

PSG legt zich toe op het verstrekken van groeikapitaal aan toonaangevende software- en technologiegedreven servicebedrijven, om hen te helpen om te gaan met transformaties, te profiteren van strategische kansen en sterke teams op te bouwen. PSG heeft in meer dan 65 bedrijven geïnvesteerd en meer dan 275 add-on overnames gefaciliteerd. Het bedrijf biedt uitgebreide ervaring op het gebied van investeringen, diepgaande expertise op het gebied van software en technologie en toont zich uitermate betrokken in de samenwerking met managementteams. PSG werd in 2014 opgericht en heeft kantoren in Boston, Kansas City en Londen. Ga voor meer informatie over PSG naar www.psgequity.com.

Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson is een actieve en langdurige investeerder in gepassioneerde ondernemers en teams met internationale groeiambities Sinds 2010 heeft het team van Alfvén & Didrikson geïnvesteerd in snelgroeiende Noord-Europese bedrijven zoals Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee en Paligo. Ga voor meer informatie naar www.alfvendidrikson.com.

