SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--In conseguenza delle rapide variazioni nella domanda durante la pandemia di COVID-19, i produttori di bevande necessitano di funzioni di previsione più accurate per stare al passo con l’evoluzione dei comportamenti d’acquisto dei consumatori. Per questo HEINEKEN, il maggior produttore di birra internazionale, ha potenziato le proprie capacità di demand planning grazie alle soluzioni di Blue Yonder, leader globale nell’ambito delle soluzioni per la supply chain per il settore produttivo e per la distribuzione omnicanale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.