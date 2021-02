Recruitee et Sympa s'associent en vue de façonner l’avenir des technologies pour les RH

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sympa, un important fournisseur de logiciels de RH essentiels en Scandinavie, et Recruitee, un fournisseur de premier plan de systèmes de suivi des candidatures (ATS – applicant tracking systems) en Europe centrale et aux États-Unis, s’associent pour créer une offre haut de gamme de solutions numériques pour les RH.

La collaboration réunit les solutions logicielles des deux sociétés dans un cadre unique, fournissant aux entreprises une gamme complète d’outils sophistiqués pour automatiser les tâches des RH et accroître l’expertise des professionnels des RH. À partir de maintenant, les clients bénéficieront de l’offre de produits combinée étendue, incluant une plateforme d'acquisition de talents de premier plan et une plateforme centrale complète pour les RH, ainsi que du rayonnement géographique nettement plus étendu du groupe.

Le groupe combiné aura plus de 4 000 clients dans toute l'Europe et aux États-Unis, et son équipe comptera plus de 250 employés. De célèbres marques mondiales, comme Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin et Byggmax, utilisent le logiciel aujourd'hui pour acquérir les meilleurs talents, recruter de manière plus efficace, favoriser le développement de leurs employés et prendre des décisions stratégiques plus avisées.

Keijo Karjalainen, PDG et cofondateur de Sympa, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer avec Recruitee, l’un des plus importants fournisseurs d’ATS à être en mesure de proposer une gamme complète de produits pour nos clients. Nous sommes absolument ravis de travailler avec les équipes de Recruitee et de PSG, et sommes impatients de poursuivre ce solide partenariat pour vivre ce qui sera une aventure enthousiasmante et amusante. »

« Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’équipe chez PSG et Sympa alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance. Cette collaboration est un raccourci de notre vision consistant à fournir aux entreprises les meilleurs outils possibles pour les RH. Avec le soutien de PSG, nous ambitionnons d’établir une présence véritablement mondiale et d’améliorer nos intégrations sur les places de marché », a expliqué Perry Oostdam, PDG et cofondateur de Recruitee. Pawel Smoczyk, directeur technique et cofondateur, a ajouté : « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s’offrent à nous alors que nous cherchons à étendre et développer notre gamme de produits, et continuons de travailler avec notre contingent croissant de partenaires – nouveaux et existants – dans le domaine des logiciels pour les RH. »

Kirsten ter Horst, responsable des RH chez FRISS, un client de longue date des deux sociétés, a fait remarquer : « Nous utilisons les deux produits avec succès et pouvons imaginer comment ils s’accorderaient naturellement ensemble. Nous sommes très enthousiasmés d’apprendre le regroupement et par les opportunités qu’il nous offrira. »

PSG, une importante société d'investissement en capital de croissance qui forme des partenariats avec des éditeurs de logiciel B2B, soutiendra l’entreprise en tant qu’actionnaire majoritaire, suite à son investissement dans Sympa en juillet 2020. Alfvén & Didrikson, un investisseur de long terme actif qui soutient des entreprises scandinaves avec un potentiel de croissance à l’international, conserve sa participation minoritaire après avoir investi initialement dans Sympa en 2016.

Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Sympa

Fondée en 2005 et sise à Helsinki, Sympa propose une solution centrale, entièrement personnalisable, pour les RH. C'est l’un des vendeurs de solutions pour les RH à la croissance la plus rapide en Scandinavie. La société travaille aujourd’hui avec plus de 700 organisations, dont des marques de renom en Scandinavie, comme Oatly, BMW, Dustin et Byggmax, pour favoriser le développement de leurs employés, fonctionner de manière plus efficace et prendre des décisions stratégiques plus avisées grâce à sa solution entièrement numérique pour les RH. Sympa affiche par ailleurs l’un des taux de satisfaction de la clientèle les plus élevés d’Europe pour les technologies de RH.

Pour en savoir plus sur la solution pour les RH et les clients de Sympa, visitez le site Internet de la société à l’adresse www.sympa.com

Recruitee

Sis à Amsterdam, Recruitee est un fournisseur de solutions d’ATS basées sur le Cloud. Les solutions logicielles numériques de la société couvrent les intégrations de petites annonces d'emploi, la découverte de talents, le suivi de candidatures, l'automatisation de pipeline, l'automatisation de la planification et l’analyse avancée des embauches. Depuis sa création en 2015, Recruitee a connu un fort développement. La société accompagne aujourd’hui plus de 3 200 clients de plus de 75 pays, la majorité provenant des principaux marchés de la société, à savoir le Benelux, la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), le Royaume-Uni et les États-Unis.

Pour en savoir plus sur la solution d’ATS de Recruitee, visitez le site www.recruitee.com

PSG

PSG est une société d'investissement en capital de croissance qui forme des partenariats avec des sociétés de services reposant sur les technologies et des éditeurs de logiciels de premier plan, pour les aider à gérer leur croissance transformative, capitaliser sur les opportunités stratégiques et construire des équipes solides. PSG, qui a soutenu plus de 65 entreprises et facilité plus de 275 acquisitions complémentaires, apporte une vaste expérience des investissements et une expertise approfondie dans les logiciels et les technologies ; la société affiche un engagement ferme à collaborer avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG exerce ses activités depuis ses bureaux situés à Boston, Kansas City et Londres. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com.

Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson est un investisseur de long terme actif qui soutient des entrepreneurs et des équipes passionnés ayant des ambitions de croissance à l’international. Depuis 2010, l’équipe d’Alfvén & Didrikson a réalisé des investissements dans des sociétés d’Europe du Nord en forte croissance comme Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee et Paligo. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.alfvendidrikson.com

