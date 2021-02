MELBOURNE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX: HSN) is verheugd de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met Mälarenergi aan te kondigen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Hansen Trade het Zweedse nutsbedrijf in staat stellen om continue intraday-handelsactiviteiten op de intraday-markt van Nord Pool te automatiseren.

De handelsomgeving verandert snel in de richting van een geautomatiseerde omgeving, waardoor handmatig handelen uitdagender en duurder wordt. Deze veranderende marktomgeving heeft energiebedrijven ertoe aangezet hun processen en tools opnieuw te beoordelen om hun concurrentievermogen te behouden en kansen in de markt te benutten. Hansen Trade stelt energiebedrijven in staat handmatige handelsprocessen te automatiseren en het waardepotentieel van de intradaymarkt te benutten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.