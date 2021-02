Recruitee og Sympa indgår et samarbejde for at forme fremtiden for HR-teknologi

Vi er meget glade for at arbejde sammen med teams som Recruitee og PSG, og vi kan ikke vente med at fortsætte dette stærke partnerskab på en spændende – for ikke at tale om sjov – rejse", siger Keijo Karjalainen, CEO og medstifter af Sympa. Foto leveret af Sympa Marketing. (Photo: Business Wire)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sympa, en førende leverandør af HR-software i Norden, og Recruitee, en førende leverandør af Applicant Tracking Systems (ATS) i Centraleuropa og USA, indgår et samarbejde for at skabe et førsteklasses udbud af digitale HR-løsninger.

Samarbejdet samler begge virksomheders softwareløsninger under ét tag og giver en komplet HR-platform med alt fra rekruttering til automatisering af HR-opgaver. Fremover vil kunderne kunne drage fordel af det udvidede produktudbud, bestående af en førende rekrutteringsplatform og en omfattende core HR-platform samt selskabernes betydeligt øgede geografiske rækkevidde.

Søsterselskaberne vil samlet have over 4.000 kunder i Europa og USA og et team på over 250 medarbejdere. Kendte brands som Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin og Byggmax, bruger i dag systemet til at tiltrække de bedste talenter, ansætte mere effektivt, forbedre medarbejderoplevelsen og træffe smarte, strategiske beslutninger.

Keijo Karjalainen, CEO og co-founder af Sympa, siger: "Vi er glade for at indgå et samarbejde med Recruitee, en af de førende ATS-leverandører, for at kunne tilbyde en omfattende produktpakke til vores kunder. Vi er meget glade for at arbejde sammen med teamene fra Recruitee og PSG, og glæder os til en spændende og sjov rejse sammen."

"Vi ser frem til at samarbejde med teamet hos PSG og Sympa, nu hvor vi går ind i næste vækstfase. Dette samarbejde er et vigtigt trin imod vores vision om at tilbyde de bedst mulige HR-værktøjer. Med PSG som støtte stræber vi efter at opbygge en bedre global tilstedeværelse og forbedre vores Marketplace-integrationer," siger Perry Oostdam – CEO og co-founder af Recruitee. CTO og co-founder Pawel Smoczyk tilføjer: "Vi er begejstrede over de kommende muligheder, eftersom vi ønsker at udvide og udvikle vores produktsortiment og fortsætte arbejdet med vores nye og eksisterende partnere inden for HR-feltet."

Kirsten ter Horst, Head og HR hos FRISS – en langvarig kunde hos begge selskaber, konstaterer: "Vi har med succes anvendt begge produkter og kan se, at de passer godt sammen. Vi er meget glade for at høre om samarbejdet og de muligheder, det giver os."

PSG, et førende kapitalforvaltningsselskab, der samarbejder med B2B-softwarevirksomheder med stærk vækst, vil støtte virksomheden som majoritetsejer efter sin investering i Sympa i juli 2020. Alfvén & Didrikson, et aktivt, langsigtet investeringsselskab i nordiske virksomheder med internationale vækstambitioner, bevarer sin minoritetsandel efter at have investeret i Sympa i 2016.

Ingen finansielle detaljer er blevet offentliggjort.

Sympa

Sympa HR er en komplet HR-løsning, der nemt kan tilpasses, så den matcher virksomheden perfekt. HR-løsningen giver et tydeligt og samlet overblik over alle medarbejderdata, hjælper med at automatisere en lang række af de daglige HR-opgaver og samler alle HR-data et sikkert sted. Sympa HR anvendes gennemsnitligt 650.000 gange hver måned i 800+ virksomheder af brands som Dustin, OK, LandboNord, Oatly og Compass Group i mere end 100 lande. I 2019 vandt Sympa ”Året HR-systemprojekt”. Sympa har en de højeste kundetilfredshedsrater inden for HR-teknologi i Europa.

Læs mere på selskabets hjemmeside på www.sympa.com

Recruitee

Recruitee er en leverandør af cloud baserede ATS-løsninger med hovedsæde i Amsterdam. Selskabets digitale softwareløsninger omfatter integration af karriereportaler, talentrekruttering, sporing af kandidater, pipeline-automatisering og avancerede rekrutteringsanalyser. Siden starten i 2015 er Recruitee vokset hurtigt og har mere end 3.200 kunder i mere end 75 lande, hvoraf de fleste er fra selskabets kernemarkeder i Benelux, Tyskland, Østrig og Schweiz, Storbritannien og USA.

Læs mere på selskabets hjemmeside på www.recruitee.com

PSG

PSG er et kapitalforvaltningsselskab, der samarbejder med førende tech-selskaber for at hjælpe dem med at navigere i vækstfaser, udnytte strategiske muligheder og opbygge stærke teams. Efter at have indskudt kapital i mere end 65 virksomheder og formidlet mere end 275 tillægsopkøb bidrager PSG med omfattende investeringserfaring, stor ekspertise inden for software og teknologi og et tæt samarbejde med ledelser. PSG blev grundlagt i 2014 og har kontorer i Boston, Kansas City og London. Læs mere på PSGs hjemmeside på www.psgequity.com.

Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson er en aktiv og langsigtet kapitalindskyder i passionerede iværksættere og teams med internationale vækstambitioner. Siden 2010 har Alfvén & Didrikson-teamet foretaget investeringer i hurtigt voksende, nordeuropæiske virksomheder som Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee og Paligo. Læs mere på www.alfvendidrikson.com

