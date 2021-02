Recruitee og Sympa slår seg sammen for å forme fremtidens HR-teknologi

«Det er herlig å jobbe med teamene i Recruitee og PSG, og vi gleder oss til å fortsette dette sterke partnerskapet på det som blir en spennende – for ikke å nevne morsom – reise,» sier Keijo Karjalainen, adm.dir. og medgründer av Sympa. Foto av Sympa Marketing. (Photo: Business Wire)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sympa, en ledende leverandør av HR-løsninger i Norden, og Recruitee, en ledende leverandør av Applicant Tracking System (ATS) i Sentral-Europa og USA, slår seg sammen for å skape et premium tilbud for digitale HR-løsninger.

Samarbeidet samler begge selskapenes programvareløsninger under én paraply, og tilbyr bedrifter en komplett pakke med avanserte verktøy som gjør det mulig å automatisere HR-oppgaver og heve kompetansen til dyktige HR-profesjonelle. Fremover vil deres kunder dra nytte av det utvidede kombinerte produkttilbudet, bestående av en ledende plattform for talentanskaffelse og en omfattende HR-kjerneplattform, samt konsernets betydelig økte geografiske rekkevidde.

Den kombinerte gruppen har over 4,000 kunder i Europa og USA, og et team på over 250 ansatte. Bemerkelsesverdige globale merker som Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly, BMW, Toyota, TNT, Dustin og Byggmax bruker programvaren i dag for å skaffe seg det beste talentet, ansette mer effektivt, ivareta utviklingen av sine ansatte, og ta smartere strategiske valg.

Keijo Karjalainen, adm.dir. og medgründer av Sympa, kommenterer: «Vi er glade for å samarbeide med Recruitee, en av de ledende ATS-leverandørene som kan tilby en omfattende produktpakke til våre kunder. Det er herlig å jobbe med teamene i Recruitee og PSG, og vi gleder oss til å fortsette dette sterke partnerskapet på det som blir en spennende – for ikke å nevne morsom – reise.»

«Vi ser frem til å jobbe med teamet hos PSG og Sympa når vi går inn i vår neste vekstfase. Dette samarbeidet er en snarvei for å oppnå vår visjon om å gi selskaper så gode HR-verktøy som mulig. Med PSG i ryggen, har vi som mål å bygge en global tilstedeværelse og forbedre våre markedsintegrasjoner», kommenterer Perry Oostdam – adm.dir. og medgründer av Recruitee. Teknisk direktør og medgründer, Pawel Smoczyk legger til: «Vi er glade for mulighetene som ligger foran oss nå som vi ønsker å utvide og utvikle produktutvalget vårt, og fortsette å jobbe med vårt voksende utvalg av både nye og eksisterende partnere innen HR-programvare.»

Kirsten ter Horst, HR-sjef i FRISS – en mangeårig kunde av begge selskaper, bemerker «Vi har brukt begge produktene med gode resultater og kan forestille oss hvordan disse naturlig passer sammen. Vi er svært glade for å høre om denne kombinasjonen og mulighetene de vil kunne tilby oss.»

PSG, et ledende vekstkapitalfirma som samarbeider med B2B-programvareselskaper, støtter virksomheten som majoritetseier etter investeringen i Sympa i juli 2020. Alfvén & Didrikson, en aktiv, langsiktig støttespiller for nordiske virksomheter med internasjonalt vekstpotensial, beholder sin minoritetsandel med sin første investering i Sympa fra 2016.

Finansielle betingelser ble ikke offentliggjort.

Sympa

Sympa, grunnlagt i 2005 med hovedkvarter i Helsinki, tilbyr en fullt tilpassbar HR-løsning og er den raskest voksende leverandøren av HR-løsninger i Norden. De jobber i dag med over 800 organisasjoner, inkludert kjente merkevarer i Norden slik som Oatly, BMW, Dustin og Byggmax, for å ivareta utviklingen av deres ansatte, effektivisere drift og ta smartere strategiske valg gjennom deres heldigitale HR-løsning. Sympa har også en av de høyeste resultatene for kundetilfredshet innen HR-teknologi i Europa.

Lær mer om Sympas kunder og HR-løsning på selskapets nettside, www.sympa.no

Recruitee

Recruitee har hovedkontor i Amsterdam og er en skybasert leverandør av ATS-løsninger. Selskapets digitale programvareløsninger dekker jobbstyringintegrasjoner, talent sourcing, søkersporing, pipeline-automatisering, planleggingsautomatisering og avansert ansettelsesanalyse. Siden oppstarten i 2015 har Recruitee vokst til å betjene mer enn 3,200 kunder fra over 75 land, hvorav de fleste kommer fra selskapets kjernemarkeder i Benelux, DACH, Storbritannia og USA.

Lær mer om Recruitees ATS-løsninger på selskapets nettside, www.recruitee.com

PSG

PSG er et vekstkapitalfirma som samarbeider med ledende programvare- og teknologibaserte tjenesteselskaper for å hjelpe dem med å navigere transformasjonsvekst, utnytte strategiske muligheter og bygge sterke team. Etter å ha støttet mer enn 65 selskape, og tilrettelagt over 275 tilleggsanskaffelser, kan PSG vise til omfattende investeringserfaring, bred kompetanse innen programvare og teknologi, og en fast forpliktelse til å samarbeide med ledergrupper. PSG ble grunnlagt i 2014 og drives fra kontorer i Boston, Kansas City og London. Lær mer om PSG på selskapets nettside, www.psgequity.com.

Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson er en aktiv og langsiktig støttespiller for lidenskapelige gründere og team med internasjonale vekstambisjoner. Siden 2010 har Alfvén & Didrikson-teamet investert i raskt voksende nordeuropeiske selskaper som Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee og Paligo. Lær mer om Alfvén & Didrikson på selskapets nettside, www.alfvendidrikson.com

Den originale kildeteksten for denne meldingen er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser leveres bare som et hjelpemiddel og må kontrolleres mot kildeteksten som er den eneste versjonen av teksten som er juridisk bindende.