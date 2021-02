ICRYPEX: acordo de patrocínio pago em bitcoin

ICRYPEX Cryptocurrency Market blazed a trail around the world and signed a sponsorship agreement, making the payment in Bitcoin.

ICRYPEX Cryptocurrency Market blazed a trail around the world and signed a sponsorship agreement, making the payment in Bitcoin.

ISTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--Com um acordo de patrocínio assinado em troca de 42 bitcoins (aproximadamente US$ 1,3 milhões), a ICRYPEX se tornou o nome e patrocinadora do uniforme do time principal masculino de basquete do Beşiktaş JK – um dos maiores clubes esportivos da Turquia. A ICRYPEX deu um passo importante em direção ao futuro do ecossistema da moeda digital ao realizar o pagamento do contrato de patrocínio com bitcoin.

O CEO da ICRYPEX, Gökalp İçer, comentou sobre o patrocínio: “Continuamos estabelecendo as tendências neste setor com as medidas que realizamos em consonância com nossos princípios. Tentamos coisas novas que nunca foram feitas neste setor na nossa geografia. O acordo de patrocínio assinado com o Beşiktaş JK deve ser considerado dentro desse âmbito. E este acordo é pago em bitcoin, algo totalmente inédito no mundo. Queremos expandir ainda mais nossa colaboração com o Beşiktaş, incluindo novos projetos de blockchain”.

O diretor geral da ICRYPEX, Ezgi İçer, destacou: “Estamos felizes por sermos os precursores. Como ICRYPEX, mais uma vez demonstramos nosso sucesso e compromisso em estabelecer as tendências. Pretendemos atingir um crescimento simultâneo no mundo inteiro com os projetos que implementaremos em 2021”.

O presidente do Beşiktaş JK, Ahmet Nur Çebi, disse: “Desejo que este acordo com a ICRYPEX traga o melhor para ambas as partes. Agradeço a ICRYPEX por sua contribuição ao esporte e basquete da Turquia”.

Da Turquia para toda a Ásia

A ICRYPEX está dando passos firmes para se tornar um agente mundial ao estender suas operações iniciadas em Istambul ao sudeste da Ásia e América do Norte. Além de sua plataforma de processamento de criptomoedas, a ICRYPEX possui vários projetos que levarão o setor ainda mais longe, como o desenvolvimento de serviços para tecnologias blockchain, a fusão de produtos financeiros convencionais com tecnologias DeFi e o desenvolvimento de um mercado descentralizado.

Tempo de processamento abaixo de 10 milissegundos

Com uma capacidade de 1,5 mil transações em um segundo, a ICRYPEX se esforça para fornecer serviços muito melhores do que os fornecidos pela maioria das negociações convencionais. Na plataforma da ICRYPEX, onde o tempo de processamento para dezenas de moedas é inferior a 10 milissegundos, a segurança do usuário em várias camadas, os aplicativos móveis e o suporte ao cliente disponível 24/7 se destacam como serviços diferenciados no setor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.