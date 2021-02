ICRYPEX Cryptocurrency Market blazed a trail around the world and signed a sponsorship agreement, making the payment in Bitcoin.

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Volgens de sponsorovereenkomst die is ondertekend in ruil voor 42 Bitcoins (ongeveer 1,3 miljoen USD), werd ICRYPEX de naam en uniform borstsponsor van Beşiktaş JK Men's Basketball A-Team, een van de grootste sportclubs in Turkije . ICRYPEX heeft een belangrijke stap gezet in de richting van de toekomst van het digitale valuta-ecosysteem door de betaling voor de sponsorovereenkomst in Bitcoin te doen.

De CEO van ICRYPEX, Gökalp İçer, merkte op over de sponsoring: “ We blijven de trends in deze branche vastleggen met de stappen die we nemen in overeenstemming met onze principes. We proberen nieuwe dingen uit die nog nooit zijn gedaan in deze branche binnen onze geografie. De sponsorovereenkomst die met Beşiktaş JK is ondertekend, moet ook binnen dit toepassingsgebied worden beschouwd. En deze overeenkomst wordt uitbetaald in Bitcoin, wat een primeur is zoals u wellicht weet. We willen onze samenwerking met Beşiktaş verder uitbreiden door nieuwe Blockchain-projecten op te nemen."