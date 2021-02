MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN) è lieta di annunciare la sigla di un nuovo accordo con Mälarenergi, ai sensi del quale Hansen Trade metterà in grado l’utility svedese di automatizzare le contrattazioni infragiornaliere continue sull’apposito mercato di Nord Pool.

È in corso una rapida transizione dell’ambiente delle contrattazioni verso l’automazione, il che comporta costi e problemi superiori per le contrattazioni manuali. Questo cambiamento sta costringendo le aziende operanti nel settore dell’energia a rivalutare i loro processi e strumenti per rimanere competitive e cogliere le opportunità che si presentano sul mercato. Hansen Trade consente a queste aziende di automatizzare i processi relativi alle contrattazioni manuali e utilizzare il potenziale valore del mercato delle contrattazioni infragiornaliere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.