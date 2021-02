Mälarenergi choisit Hansen Trade pour le trading intraday automatisé

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN) a le plaisir d’annoncer la signature d’un nouvel accord avec Mälarenergi. Selon les termes de l’accord, Hansen Trade permettra à l’entreprise suédoise de services publics d’automatiser ses opérations de trading intraday en continu sur le marché intrajournalier de Nord Pool.

L’environnement de trading effectue une transition rapide vers l’automatisation, rendant le trading manuel plus difficile et plus coûteux. Cet environnement de marché en constante évolution a poussé les sociétés d'énergie à repenser leurs processus et leurs outils afin de préserver leur compétitivité et à tirer profit des opportunités sur le marché. Hansen Trade permet aux sociétés d'énergie d’automatiser leurs processus de trading manuel et d’utiliser le potentiel de valeur du marché intrajournalier.

Björn Lundkvist, responsable du trading chez Mälarenergi, a déclaré : « Ces dernières années, le marché intrajournalier a beaucoup changé, et nous nous sommes rendus compte des difficultés liées au trading manuel. Le trading intraday revêt une importance croissante lorsque la part de la production d’énergie renouvelable dépendant des conditions météorologiques augmente. Par conséquent, nous avons constaté un besoin évident pour un système automatisé, et nous avons été convaincus qu’avec ses solides antécédents et sa technologie de pointe, Hansen Trade était la bonne solution pour automatiser et rationaliser les opérations de trading. »

Scott Weir, PDG de Hansen Technologies pour la région EMEA, a expliqué : « Cet accord est la preuve du succès de Hansen Trade en Scandinavie. Notre solution permet à Mälarenergi de bénéficier d'importants avantages commerciaux et de moderniser ses opérations de négoce quotidiennes. Hansen est fière de fournir à ses clients des avantages concurrentiels qui leur permettent d’optimiser leurs activités opérationnelles essentielles avec des outils modernes dans un environnement qui évolue rapidement. »

Exécutée en tant que solution SaaS basée sur le Cloud, Hansen Trade satisfait pleinement aux demandes de flexibilité et de modularité du marché du commerce de l'énergie en pleine évolution. Cet accord avec Mälarenergi fait suite à la récente extension du partenariat avec Power-Deriva.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Hansen met sa gamme de logiciels primés à la disposition de plus de 550 clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données client et à contrôler la gestion de revenus critiques et les processus d’assistance à la clientèle.

À propos de Mälarenergi

Mälarenergi est un fournisseur de services infrastructurels qui emploie plus de 700 personnes. Implantée à Mälardalen, la société fournit des solutions dans les domaines de l’électricité, du chauffage, de l’eau, du refroidissement et des communications rapides, ainsi que des services associés. Mälarenergi offre des services d’efficacité énergétique à des clients professionnels dans la région, elle vend par ailleurs de l’électricité à des clients privés et professionnels dans toute la Suède. Le groupe appartient à la ville de Västerås et son chiffre d’affaires s’élève à environ 3 milliards SEK. Pour plus d'informations, visitez https://www.malarenergi.se

