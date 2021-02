MONACO e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna una collaborazione strategica di durata quinquennale con Telefónica Germany / O 2 , importante fornitore di servizi per telecomunicazioni mobili, su banda larga e terrestri in Germania.

Ai sensi del contratto, Wipro collaborerà con Telefónica Germany / O 2 e il suo ampio ecosistema per trasformare i suoi sistemi di assistenza alle imprese e il relativo processo di controllo della qualità per migliorare l’esperienza dei clienti e promuovere la crescita del segmento di mercato B2B.

