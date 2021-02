MUNICH & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocesdiensten, kondigde vandaag een vijfjarig strategisch partnerschap aan met Telefónica Duitsland / O 2 een toonaangevende aanbieder van mobiele telecommunicatie, breedband en vaste lijnen in Duitsland.

Als onderdeel van dit contract zal Wipro samenwerken met Telefónica Duitsland / O 2 en zijn bredere ecosysteem om zijn Business Support Systems en bijbehorende Quality Assurance te transformeren om een superieure klantervaring en groei in het B2B-marktsegment mogelijk te maken. Dit Radical IT Transformation (RAITT) -programma brengt Wipro en Telefónica Duitsland / O 2 samen om een risicobeperkende, zelf gefinancierde transformatie mogelijk te maken waarvan beide bedrijven profiteren.

