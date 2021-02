CGTN : Un chef religieux tibétain présente ses voeux pour la Fête du Printemps et le Nouvel An tibétain

CGTN: Tibetan Religious Leader Extends Wishes for Spring Festival, Tibetan New Year

Bainqen Erdini Qoigyijabu, le 11e Panchen Lama, a présenté vendredi ses vœux à tous les Tibétains, localement et à l'étranger, pour le Festival du Printemps et l'Année tibétaine du Bœuf de fer, diffusés par China Media Group (CMG) et China Tibet Online.

En jetant un coup d'œil sur l'année écoulée, il a affirmé que la Chine avait surmonté les difficultés de la pandémie. « Le pays tout entier s'est rassemblé et tout le monde s'est senti investi, atteignant ainsi des résultats remarquables dans le domaine de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19, ce qui a retenu l'attention mondiale », a-t-il déclaré.

« Cette pandémie nous a permis de mieux comprendre à quel point la vie est précieuse. Selon moi, la fortune de la vie humaine se résume à ses atouts les plus précieux : la santé, la paix et le bonheur. La pandémie nous a également permis de mieux comprendre que tous les êtres humains font partie d'une communauté qui partage un avenir commun ».

Il a également indiqué comprendre l'importance d'une communauté de destin pour l'humanité.

Erdini Qoigyijabu a mentionné la lutte historique contre la pauvreté au Tibet qui a permis aux habitants de la région de vivre et travailler dans la paix et la satisfaction, exprimant ainsi sa sincère gratitude envers le pays. « Je suis très reconnaissant en voyant le Tibet actuel », a-t-il déclaré. « Une époque glorieuse et une patrie heureuse ne sont pas un simple cadeau de la nature. Nous devons être reconnaissants envers notre pays et les milliers de personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour nous ».

Enfin, il a offert les bénédictions du Nouvel An aux habitants de tout le pays. « Joignons nos vœux et nos prières pour la paix dans le monde, pour la prospérité dans notre pays, pour que les gens vivent en paix, pour que le climat nous épargne et que tous les êtres vivants vivent dans la joie ! En cette nouvelle année, je souhaite à tous et à toutes d'être heureux, de vivre en sécurité et en bonne santé et de moissonner une nouvelle récolte », a-t-il conclu.

Le Nouvel An tibétain, connu sous le nom de Losar, est la fête la plus importante du calendrier tibétain.

La célébration du Losar, le Nouvel An tibétain, sur le plateau

Losar est à peu près l'équivalent de la Fête du Printemps du groupe ethnique des Hans.

Le Nouvel An tibétain est calculé sur la base du calendrier tibétain. Il commence le premier jour du premier mois du calendrier tibétain et se termine au 15e jour. Cette année, il se célèbre le 12 février.

À l'origine, il s'agissait de la Fête des Récoltes, mais elle s'est progressivement modifiée pour marquer le début d'une nouvelle année après les noces de la princesse Wencheng de la dynastie Tang (618-907) et de Songtsen Gampo, alors roi du Tibet, apportant dans la région du sud-ouest de la Chine la culture du peuple Han.

Pour les Tibétains et ceux qui ont découvert le Nouvel An tibétain sur le plateau, Tashi delek, et bonne année !

Un Tibet en plein développement

Les moyens de transport ont longtemps été contraints de passer par un goulot d'étranglement, freinant ainsi le développement du Tibet ; la région est enclavée sur le plateau du Qinghai-Tibet, dans un contexte géographique complexe ne facilitant pas la construction des routes et avec un accès limité à la technologie et au financement.

Depuis fin 2012, la Chine a intensifié ses investissements dans les infrastructures de la région autonome du Tibet. Jusqu'à présent, les routes ont permis de relier 95 % des municipalités au niveau des cantons, et 75 % des villages de la région. Le réseau routier de la région s'étend maintenant sur 117 000 kilomètres, soit 50 % en plus par rapport à fin 2015.

Pour le transport aérien, la région autonome du Tibet a ouvert un total de 130 routes aériennes, assurant une liaison entre 61 villes ; 5,18 millions de vols de passagers ont été enregistrés en 2020.

Le développement de la région autonome du Tibet repose sur des données.

Grâce au solide soutien du gouvernement central et à l'aide active de la population locale, l'économie de la région autonome du Tibet n'a cessé de se développer.

En 2018, la région autonome du Tibet a enregistré un taux de croissance du PIB de 10 %, le plus élevé de Chine.

Selon les rapports des gouvernements locaux publiés en février 2021, la région autonome du Tibet affiche un taux de croissance de 7,8 % pour 2020 et se situe en tête parmi les 31 régions provinciales du pays, suivie par les provinces du Guizhou (4,5 %) et du Yunnan (4 %) dans le sud-ouest de la Chine.

En 2021, l'objectif de croissance du PIB de la région autonome du Tibet atteint plus de 9 %, alors que la progression est fixée à environ 8 % pour les provinces du Guizhou et du Yunnan.

