CGTN: Tibetan Religious Leader Extends Wishes for Spring Festival, Tibetan New Year

PEKING--(BUSINESS WIRE)--Het Tibetaanse Nieuwjaar valt dit jaar op dezelfde dag als het Lentefestival. Terwijl een lange, bittere winter begint te vervagen, sluipt de kleurrijke lente naar binnen.

Bainqen Erdini Qoigyijabu, de 11e Panchen Lama, heeft vrijdag de beste wensen uitgesproken aan alle Tibetanen in binnen- en buitenland voor zowel het Lentefestival als het Tibetaanse Jaar van de IJzeren Os via China Media Group (CMG) en China Tibet Online.

Terugkijkend op het afgelopen jaar bevestigde hij dat China moeilijkheden heeft overwonnen in het licht van de pandemie. “Het hele land verenigde zich en alle mensen werkten met één hart en behaalden uitstekende resultaten bij het voorkomen en beheersen van de COVID-19-pandemie, die wereldwijd veel aandacht trekt”, zei hij.

