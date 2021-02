CGTN: Tibetan Religious Leader Extends Wishes for Spring Festival, Tibetan New Year

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--In Tibet quest'anno il Capodanno coincide con la Festa di primavera. Mentre un lungo e freddo inverno si avvia alla conclusione, si iniziano a percepire i primi colori della nuova stagione.

Bainqen Erdini Qoigyijabu, l'11° Panchen Lama, venerdì ha porto i suoi migliori auguri per la Festa di primavera e per l'Anno del Bue di ferro a tutti i tibetani, in patria e all'estero, tramite China Media Group (CMG) e China Tibet Online.

Analizzando l'anno passato, ha espresso la convinzione che la Cina abbia superato le difficoltà dovute alla pandemia.

