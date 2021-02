REPLY: Airwalk Reply behaalt competentiestatus van AWS Financial Services

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Airwalk Reply, gespecialiseerd in het ontwerp en de levering van cloudgebaseerde diensten en oplossingen voor de financiële dienstverlening, de overheid en de publieke sector, heeft vandaag aangekondigd dat het de Amazon Web Services (AWS) Financial Services-competentiestatus heeft bereikt. Deze aanduiding erkent Airwalk Reply voor het bieden van diepgaande expertise om organisaties te helpen bij het beheren van kritieke kwesties met betrekking tot de branche, zoals risicobeheer, implementaties van kernsystemen, gegevensbeheer, navigeren door nalevingsvereisten en het opzetten van bestuursmodellen.

Het behalen van de AWS Financial Services-competentie onderscheidt Airwalk Reply als lid van het AWS Partner Network (APN) en is bewijs van relevante technische vaardigheid en klantsucces, door oplossingen naadloos te leveren op AWS. Om de aanduiding te ontvangen, moeten APN-partners over diepgaande AWS-expertise beschikken en een beoordeling van de veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid van hun oplossingen ondergaan.

Filippo Rizzante, CTO Reply, merkte op: “We zijn trots dat we deze competentie hebben bereikt. Airwalk Reply is toegewijd om klanten in de financiële dienstensector te helpen hun zakelijke doelen te bereiken door gebruik te maken van de flexibiliteit van AWS, en het behalen van deze competentie-aanduiding zal ertoe bijdragen dat we onze diensten aan een nog grotere groep klanten in het VK en Zuidoost-Azië, waar zij opereren, kunnen aanbieden”.

Airwalk Reply zorgt voor transformatieverandering in complexe, sterk gereguleerde omgevingen en brengt ervaren multidisciplinaire teams samen met zakelijke en technische kennis en expertise en oplossingen om klanten specifiek in de financiële dienstverlening te ondersteunen.

AWS maakt schaalbare, flexibele en kosteneffectieve oplossingen mogelijk van startups tot internationale ondernemingen. Om de naadloze integratie en inzet van deze oplossingen te ondersteunen, heeft AWS het AWS Competency Program opgezet om klanten te helpen bij het identificeren van Consulting and Technology APN Partners met diepgaande branche-ervaring en expertise.

Als APN Premier Consulting Partner helpt Airwalk Reply de klant digitaal te transformeren door innovatieve oplossingen te bouwen die worden aangedreven door AWS-services.

Airwalk Reply

Airwalk Reply is het bedrijf van de Reply-groep dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de levering van cloudgebaseerde diensten en oplossingen, die door technologie aangestuurde transformationele veranderingen stimuleren in complexe, gereguleerde industrieën zoals de financiële dienstverlening, de overheid en de publieke sector. Wij bieden een unieke combinatie van diepgaande technische vakexpertise met betrekking tot technologiestrategie, architectuur, serviceontwerp, engineering en beveiliging, naast expertise op het gebied van bedrijfsdomeinen en een zware leveringscapaciteit. www.airwalkreply.com

