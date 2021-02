CGTN: Líder Religioso do Tibete Expressa Desejos para o Festival da Primavera no Ano Novo Tibetano

CGTN: Tibetan Religious Leader Extends Wishes for Spring Festival, Tibetan New Year

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--O Ano Novo tibetano cai no mesmo dia que o Festival da Primavera deste ano. Enquanto um longo e rigoroso inverno começa a diminuir, a colorida primavera vem chegando.

Na sexta-feira, Bainqen Erdini Qoigyijabu, o 11º Panchen Lama, expressou os melhores votos a todos os tibetanos no país e no exterior por ocasião do Festival da Primavera e do Ano Tibetano do Boi de Ferro, por meio do China Media Group (CMG) e do China Tibet Online.

Olhando para o ano passado, ele afirmou que a China superou as dificuldades diante da pandemia. "Toda a nação se uniu e todas as pessoas trabalharam com um só sentimento, obtendo resultados excepcionais na prevenção e controle da pandemia de COVID-19, que atrai muita atenção mundial", disse.

"A partir da pandemia, compreendemos melhor como a vida é preciosa. A meu ver, saúde, paz e felicidade são o tesouro mais precioso da vida humana. Com a pandemia, entendemos também que todos os seres humanos estão em uma comunidade com um futuro compartilhado."

Ele também declarou sua compreensão da importância de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Erdini Qoigyijabu falou sobre o alívio histórico da pobreza no Tibete e das pessoas na região que vivem e trabalham em paz e contentes, expressando sua sincera gratidão ao país. "Sinto-me muito satisfeito em ver o novo Tibete hoje", disse. "Um tempo de glória e uma pátria feliz não é um presente da natureza. Devemos permanecer gratos por nosso país e pelos milhares e milhares de pessoas dispostas a se sacrificar por nós."

Por fim, ofereceu bênçãos de Ano Novo ao povo de todo o país. "Vamos juntos desejar e fazer preces para que o mundo seja pacífico, o país seja próspero, as pessoas vivam em paz, o clima seja favorável e todos os seres vivos vivam com alegria! Desejo que todos e todas as famílias sejam felizes, sãos e salvos no Ano Novo e colham uma nova safra", concluiu.

O Ano Novo tibetano, conhecido como Losar, é o festival mais importante do calendário tibetano.

Celebrando o Losar, Ano Novo tibetano, no planalto

Losar é quase o mesmo que o Festival da Primavera do grupo étnico Han.

O Ano Novo tibetano é calculado com base no calendário tibetano. Ele inicia no primeiro dia do primeiro mês do calendário tibetano e termina no 15º dia. Ocorre em 12 de fevereiro deste ano.

Originalmente uma celebração da colheita, o festival gradualmente mudou para o início de um novo ano, após a princesa Wencheng da Dinastia Tang (618-907) ter se casado com Songtsen Gampo, o então rei tibetano, trazendo para a região sudoeste da China a cultura han às pessoas.

Para os tibetanos e aqueles que vêm explorando o Ano Novo Tibetano no planalto, 'Tashi delek' e Feliz Ano Novo!

Um Tibete em desenvolvimento

O transporte vem sendo um gargalo que inibe o desenvolvimento do Tibete, já que a região está situada no planalto Qinghai-Tibete, com condições geográficas complexas para construção de rodovias bem como limitação em tecnologia e fundos.

Desde o fim de 2012, a China tem impulsionado seus investimentos em infraestrutura no Tibete. Até agora, as estradas conectaram 95% de administrações municipais e 75% de vilarejos incorporados na região. A rede de rodovias no Tibete agora se estende por 117.000 km, um aumento de 50% referente ao fim de 2015.

Quanto ao transporte aéreo, o Tibete lançou um total de 130 rotas aéreas, com 61 cidades conectadas por voos; 5,18 milhões de viagens de passageiros foram registradas em 2020.

O desenvolvimento do Tibete é bem fundamentado com dados.

Com o grande apoio do governo central e a assistência ativa da população local, a economia do Tibete vem se desenvolvendo de modo constante.

Em 2018, o Tibete registrou uma taxa de crescimento do PIB de 10%, a mais alta da China.

Segundo relatórios de trabalho divulgados pelos governos locais em fevereiro de 2021, o Tibete liderou a taxa de crescimento de 2020 entre as 31 regiões de nível provincial do país, com 7,8%, seguido por províncias do sudoeste de Guizhou e Yunnan, com 4,5 e 4%, respectivamente.

Em 2021, o alvo de crescimento do PIB do Tibete é de mais de 9%, enquanto o ritmo é definido ao redor de 8% para as províncias de Guizhou e Yunnan.

