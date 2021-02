Andersen Global udvider til Pakistan med skatte- og advokatfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global træder ind på det pakistanske marked gennem en samarbejdsaftale med skatte- og advokatfirmaet Septentrio Global Consulting (SgC), der tilføjer dækning til organisationens globale platform i Sydasien.

Grundlagt i 1985 af Administrerende Direktør Farrukh Karim Qureshi, begyndte SgC (tidligere Samdani & Qureshi) som et advokatfirma med fuld service og forstærkede for nylig deres kapaciteter ved at integrere en skattepraksis under ledelse af Rashid Ibrahim og ved at etablere et internationalt center for passende tvistbilæggelse og forebyggelse under ledelse af Dr. Nudrat E. Piracha. Det Islamabad-baserede firma tilbyder en bred vifte af tjenester inden for juridisk, finansiel, skatte- og ledelsesmæssig rådgivning, personaleledelse, risikostyring og passende tvistbilæggelses- og forebyggelsesløsninger, og arbejder sammen med kunder inden for den offentlige, private og sociale sektor, både på nationalt og internationalt niveau.

"Kernen i vores forretning er, at vi er relationsstyrede og stiler efter at sætte standarden for skattemæssige og juridiske tjenester i Pakistan", siger Farrukh. "Vi er gennemsigtige og forpligtede til at levere førsteklasses løsninger til vores kunder, hvilket er i tråd med Andersen Globals værdier og vision. Dette samarbejde styrker kvaliteten af ​​de ressourcer, vi tilbyder, og bygger på vores evne til at levere problemfri tjenester verden over".

"Farrukh og hans team har opbygget en stærk praksis i Pakistan, og vores fælles vision giver et solidt fundament for et synergistisk samarbejde", siger bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Vi er virkelig imponerede over deres dedikation til ledelse og selvstændighed. Deres omfattende udbud af tjenester giver enestående dækning og positionerer os til yderligere ekspansion i denne region".

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 247 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

