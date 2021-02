REPLY: Airwalk Reply obtient la Compétence « Services financiers AWS »

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Airwalk Reply, spécialisé dans la conception et la fourniture de services et de solutions basés sur le cloud pour les services financiers, le gouvernement et le secteur public, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de Partenaire disposant de la compétence « Services financiers AWS ». Cette désignation accrédite l’expertise approfondie d’Airwalk Reply pour aider les organisations à gérer les problèmes critiques afférents à l'industrie tels que la gestion des risques, l’implémentation de systèmes de base, la gestion des données, la navigation dans les exigences de conformité et l'établissement de modèles de gouvernance.

L'obtention de la compétence Services financiers AWS distingue Airwalk Reply en tant que membre du Réseau Partenaires AWS (APN) ayant démontré une compétence technique pertinente et un succès avéré auprès de ses clients en fournissant de manière harmonieuse des solutions sur AWS. Pour obtenir cette appellation, les Partenaires APN doivent posséder une expertise approfondie d'AWS et se soumettre à une évaluation de la sécurité, des performances et de la fiabilité de leurs solutions.

Filippo Rizzante, CTO de Reply, commente ainsi : «Nous sommes fiers d'avoir obtenu cette compétence. Airwalk Reply se consacre à aider les clients du secteur des services financiers à atteindre leurs objectifs commerciaux en tirant parti de l'agilité d'AWS et l'obtention de cette désignation de compétence nous aidera à offrir nos services à un groupe encore plus grand de clients au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est où ils opèrent ».

Airwalk Reply organise le changement dans des environnements complexes et hautement réglementés et rassemble des équipes multidisciplinaires expérimentées dotées de connaissances et d'expertise à la fois au niveau commercial et au niveau technique. Les solutions sont spécifiquement adaptées aux clients actifs dans le secteur des services financiers.

AWS propose des solutions évolutives, flexibles et rentables autant pour les start-ups que pour les entreprises mondiales. Pour permettre l'intégration et le déploiement harmonieux de ces solutions, AWS a mis en place le Programme de compétences AWS afin d’aider les clients à identifier les Partenaires APN en Conseil et en Technologie possédant une expérience et une expertise approfondies du secteur.

En tant que Partenaire consultant APN de niveau Premier, Airwalk Reply aide le client dans sa transformation digitale en créant des solutions innovantes alimentées par les services AWS.

Airwalk Reply

Airwalk Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la conception et la fourniture de services et de solutions basés sur le cloud. Nous gérons le changement transformationnel basé sur la technologie dans des secteurs complexes et réglementés tels que les services financiers, le gouvernement et le secteur public. Nous apportons une combinaison unique d'expertise technique approfondie dans les domaines de la stratégie technologique, de l'architecture, de la conception de services, de l'ingénierie et de la sécurité ainsi que de l'expertise opérationnelle couplée à une capacité de livraison de haut niveau. www.airwalkreply.com