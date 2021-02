REPLY: Airwalk Reply erreicht AWS-Kompetenzstatus für Finanzdienstleistungen

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Airwalk Reply, spezialisiert auf Cloud-basierte Lösungen für Finanzdienstleistungen, Behörden und den öffentlichen Sektor, gibt bekannt, den Amazon Web Services (AWS) Finanzdienstleistungs-Kompetenzstatus erlangt zu haben. Mit dieser Auszeichnung wird Airwalk Reply für das tiefgreifende Fachwissen gewürdigt, das Kunden dabei hilft, kritische Probleme zu bewältigen und im Risikomanagement, bei der Implementierung von Kernsystemen, im Datenmanagement, der Navigation durch Compliance-Anforderungen oder der Einrichtung von Governance-Modellen unterstützt.

Die AWS-Finanzdienstleistungskompetenz zeichnet Airwalk Reply als AWS-Partnernetzwerk (APN)-Mitglied aus, das technische Expertise und erfolgreiche Projekte bei der nahtlosen Bereitstellung von AWS-Lösungen vorweisen kann. Um den Status zu erhalten, müssen APN-Partner Fachkenntnisse nachweisen und sich einer Bewertung ihrer Lösungen in punkto Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit unterziehen.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, diese Kompetenz erreicht zu haben. Airwalk Reply hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzdienstleister beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen, indem sie die Agilität von AWS nutzen. Der Kompetenzstatus hilft uns dabei, unsere Services auch weiteren in Großbritannien und Südostasien tätigen Kunden anzubieten."

Airwalk Reply bringt dabei erfahrene, multidisziplinäre Teams mit technischem Know-how zusammen und begleitet Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche bei Transformationsänderungen in komplexen, stark regulierten Umgebungen.

AWS bietet skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen sowohl für Start-ups als auch für große Unternehmen. Um die bestmögliche Integration und Implementierung dieser Lösungen zu fördern, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm initiiert. Ziel ist es, Kunden bei der Identifizierung von APN-Beratungs- und Technologiepartnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu helfen.

Als APN Premium-Beratungspartner begleitet Airwalk Reply Kunden bei der digitalen Transformation durch den Aufbau innovativer Lösungen auf Basis von AWS-Services.

Airwalk Reply

Airwalk Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das auf das Entwickeln und Bereitstellen cloudbasierter Dienste und Lösungen spezialisiert ist und technologiegestützte Veränderungen in komplexen, regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Behörden und dem öffentlichen Sektor vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige Kombination aus tiefgreifendem technischem Fachwissen in den Bereichen Technologiestrategie, Architektur, Service Design, Engineering und Sicherheit – verbunden mit der Expertise in den Geschäftsbereichen und einer leistungsstarken Lieferfähigkeit. www.airwalkreply.com