REPLY: Airwalk Reply ottiene lo status AWS Financial Services Competency

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Airwalk Reply, specializzata nella progettazione di servizi e soluzioni su cloud per il settore dei servizi finanziari, della pubblica amministrazione e quello governativo, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status Amazon Web Services (AWS) Finacial Services Competency. Lo status riconosce a Airwalk Reply la capacità di aiutare i clienti a gestire le principali criticità del proprio settore, come la gestione del rischio, la gestione dei dati, la definizione dei requisiti di conformità e di modelli di governance.

Con l’AWS Financial Services Competency , Airwalk Reply entra a far parte dell’AWS Partner Network (APN) come membro cha ha dimostrato una forte competenza tecnica e un comprovato successo presso i propri clienti. Per ottenere questo riconoscimento, i partner APN, oltre a possedere una profonda esperienza sulle tecnologie AWS, devono sottoporre le proprie soluzioni ad una valutazione del livello di sicurezza, performance e affidabilità.

Filippo Rizzante, CTO Reply, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento. Airwalk Reply si impegna ad aiutare i clienti nel settore dei servizi finanziari a raggiungere i propri obiettivi di business sfruttando l'agilità di AWS. Questa competenza consente di offrire i nostri servizi a un gruppo ancora più ampio di clienti”.

Airwalk Reply supporta i clienti del settore dei servizi finanziari nella la trasformazione digitale in ambienti complessi e altamente regolamentati offrendo servizi e soluzioni su cloud attraverso team multidisciplinari che coniugano conoscenze e competenze tecniche e di processo.

AWS offre soluzioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose sia per start-up che per grandi imprese. Per supportare l'integrazione e l'implementazione di queste soluzioni nel migliore dei modi, AWS ha istituito l'AWS Competency Program con l’obiettivo aiutare i clienti a identificare i Partner APN di consulenza e tecnologici dodati di una considerevole esperienza e competenza nel settore.

In qualità di APN Premier Consulting Partner, Airwalk Reply supporta i clienti nel percorso di digital transformation creando soluzioni innovative che sfruttano le opportunità offerte dai servizi AWS.

Airwalk Reply

Airwalk Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione di servizi e soluzioni su cloud, per guidare la digital transformation in settori complessi e regolamentati come quello dei servizi finanziari, della pubblica amministrazione e quello governativo. Ariwalk Reply unisce profonde competenze tecniche in materia di strategia tecnologica, architettura, progettazione di servizi, ingegneria e sicurezza con competenze nel settore aziendale e una capacità di consegna pesante. www.airwalkreply.com