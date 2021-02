BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Een nieuw jaar is een nieuw begin. Met het Lentefestival van dit jaar, of het Chinese nieuwe maanjaar, net om de hoek, is China ook goed voorbereid op het begin van de periode van het 14e Vijfjarenplan (FYP) (2021-2025) en het eeuwfeest van de Communistische Partij van China (CPC).

Vooruitlopend op het Lentefestival heeft de Chinese president Xi Jinping de groeten van het Lentefestival uitgebreid naar alle Chinese woensdag tijdens een receptie in Peking en riep hij op tot een goede start bij het stimuleren van de ontwikkeling van het land tijdens de 14e FYP-periode om het honderdjarig bestaan van de partij te vieren met uitstekende prestaties.

Klaar voor een nieuwe reis in de 14e FYP-periode

Feiten hebben opnieuw bewezen dat het systeem van socialisme met Chinese kenmerken een onvergelijkbare vitaliteit en creativiteit heeft, zei Xi.

