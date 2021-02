CGTN: China’s First Lady Peng Liyuan Writes Letter to German Students

PEKING--(BUSINESS WIRE)--Peng Liyuan, de vrouw van de Chinese president Xi Jinping, schreef dinsdag een brief aan studenten en docenten van Burggymnasium, een openbare middelbare school in Essen, Duitsland, waarin hij hen aanmoedigde om een ​​nieuwe bijdrage te leveren aan het versterken van de vriendschap tussen volkeren van China en Duitsland.

In de brief schreef Peng dat ze zorgvuldig naar de video had gekeken van vier studenten van het Chinese koor van de school die het Chinese lied met de titel ‘After the Pandemic’ zongen, en ze voelde dat de studenten de goede wensen uitspraken om mensen uit alle landen te steunen om de overwinning tegen de COVID-19 pandemie vroeg.

Ze herinnerde zich dat de leerlingen van de school een jaar geleden het Chinese lied “Let the World Be Filled with Love” hadden opgenomen om China te steunen bij de bestrijding van de pandemie en hun vriendschap over te brengen aan het Chinese volk. De pandemie woedt momenteel nog steeds, en ze zei dat ze zich zorgen maakte over hun gezondheid en hoopte dat zij en hun familieleden zichzelf goed zouden beschermen.

