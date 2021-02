Andersen Global expandiert mit Steuer- und Rechtskanzlei nach Pakistan

SAN FRANCISCO, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global steigt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Septentrio Global Consulting (SgC) in Pakistan ein und erweitert damit die globale Plattform des Unternehmens in Südasien.

SgC (ehemals Samdani & Qureshi) wurde 1985 von Geschäftsführer Farrukh Karim Qureshi gegründet und begann als Full-Service-Anwaltskanzlei. Vor kurzem hat die Kanzlei ihre Kompetenzen durch die Integration einer Steuerpraxis unter der Leitung von Rashid Ibrahim und die Einrichtung eines internationalen Zentrums für adäquate Streitbeilegung und Prävention (International Centre for Appropriate Dispute Resolution) unter der Leitung von Dr. Nudrat E. Piracha erweitert. Die in Islamabad ansässige Kanzlei bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Steuer-, Rechts-, Management- und Finanzberatung, Personalmanagement, Risikomanagement und adäquate Lösungen zur Streitbeilegung und -prävention an und arbeitet mit Kunden aus dem öffentlichen, privaten und sozialen Sektor auf nationaler und internationaler Ebene zusammen.

„Im Herzen unseres Geschäfts sind wir beziehungsorientiert und wollen den Standard für Steuer- und Rechtsdienstleistungen in Pakistan setzen“, sagte Farrukh. „Wir sind transparent und verpflichten uns, unseren Kunden Best-in-Class-Lösungen zu bieten. Das deckt sich mit den Werten und der Vision von Andersen Global. Diese Zusammenarbeit stärkt die Qualität der von uns angebotenen Ressourcen und baut auf unserer Fähigkeit auf, weltweit nahtlosen Service zu bieten.“

„Farrukh und sein Team haben in Pakistan ein starkes Unternehmen aufgebaut, und unsere gemeinsame Vision bietet eine solide Grundlage für eine synergetische Zusammenarbeit“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Wir sind wirklich beeindruckt von ihrem Einsatz für Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit. Ihr umfassendes Serviceangebot bietet eine außergewöhnliche Reichweite und positioniert uns für die weitere Expansion in dieser Region.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 247 Standorten vertreten.

