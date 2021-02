Andersen Global estende la propria presenza al Pakistan tramite uno studio di consulenza legale e fiscale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global compie il proprio ingresso nel Pakistan attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio di consulenza legale e fiscale Septentrio Global Consulting (SgC), ampliando la copertura della piattaforma globale dell’organizzazione nell’Asia meridionale.

Fondato nel 1985 dal direttore generale Farrukh Karim Qureshi quale studio legale full-service, SgC (ex Samdani & Qureshi) ha ampliato di recente le propria sfera di competenza mediante l’integrazione di uno studio di consulenza fiscale, guidato da Rashid Ibrahim, e l’istituzione del Centro internazionale per la prevenzione e il debito appianamento di controversie guidato dal dottor Nudrat E. Piracha. Lo studio con sede ad Islamabad offre un’ampia gamma di servizi in ambito fiscale e legale, di consulenza manageriale e finanziaria e in materia di gestione delle risorse umane e gestione dei rischi, nonché soluzioni per la prevenzione e la debita risoluzione di controversie a clienti dei settori pubblico, privato e sociale a livello sia nazionale che internazionale.

“Intrattenere stretti rapporti con la nostra clientela è il nostro principio guida e ambiamo ad affermarci quale lo standard di riferimento nel settore dei servizi fiscali e legali nel Pakistan”, ha affermato Farrukh. “Ci atteniamo ai principi di trasparenza e di offerta ai nostri clienti di servizi ineccepibili, ove tali principi sono perfettamente allineati con i valori e la visione di Andersen Global. Questa collaborazione andrà ad accrescere la qualità delle risorse da noi offerte e la nostra capacità di offerta di servizi perfettamente integrati in tutto il mondo”.

“Farrukh e il suo team hanno sviluppato un’attività fiorente nel Pakistan e la condivisione della stessa visione garantisce una collaborazione professionale sinergica”, ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Il loro rigoroso rispetto dei principi di amministrazione responsabile e autonomia è meritevole di lode. Il loro esteso portafoglio di servizi offre una copertura eccezionale promuovendo la nostra ulteriore espansione in questa regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 247 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

