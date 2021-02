Monument Re porta a termine il trasferimento del portafoglio e la conseguente revoca delle licenza di Omega Life

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re ha annunciato in data odierna che alla fine di dicembre 2020 ha portato a termine il trasferimento del portafoglio dei libri contabili di Omega Life alla filiale italiana di Monument Assurance Luxembourg S.A. Ai sensi dell’approvazione dell’Alta Corte Irlandese, il portafoglio è stato trasferito a Monument Assurance Luxembourg con termini e condizioni invariati per i sottoscrittori delle polizze.

Il Consiglio di amministrazione di Omega Life è stato quindi autorizzato dalla Banca Centrale d’Irlanda a ritirare la licenza per assicurazioni sulla vita di Omega Life, il che è avvenuto in data 9 febbraio 2021..

Per maggiori informazioni:

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web all’indirizzo www.monumentregroup.com oppure contattate info@monumentregroup.com, +1(441) 400-9300.

Monument Re Limited è una holding di riassicurazione e assicurazione, che opera come riassicuratore e acquirente di portafogli europei ad alta intensità di risorse. Attraverso tale strategia, Monument Re assume rischi basati sugli attivi nei limiti della propria propensione al rischio e gestisce in maniera efficiente tali imprese o portafogli.

Monument Re è soggetta alla supervisione di gruppi dell’Autorità monetaria delle Bermuda (Bermuda Monetary Authority).

Monument Assurance Luxembourg S.A. (“MAL”) è una compagnia di assicurazione del Lussemburgo pienamente autorizzata e regolamentata dall’ente Commissariat aux Assurances. La sua strategia consiste nell’effettuare acquisizioni mediante trasferimento di portafogli o acquisto diretto, portafogli convenzionali garantiti e/o collegati nel Lussemburgo, in Italia e in Spagna.

Il Gruppo di compagnie Monument è presente nelle Bermuda, in Irlanda, in Belgio, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Guernsey con succursali in Spagna, Italia e Germania.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.