Andersen Global breidt uit naar Pakistan met een belasting- en juridisch kantoor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global begint in Pakistan via een samenwerkingsovereenkomst met belasting- en juridisch kantoor Septentrio Global Consulting (SgC), waarmee dekking wordt toegevoegd aan het wereldwijde platform van de organisatie in Zuid-Azië.

SgC (voorheen Samdani & Qureshi) is in 1985 opgericht door algemeen directeur Farrukh Karim Qureshi en begon als een full-service advocatenkantoor. Ze breidden onlangs hun capaciteiten uit door de integratie van een belastingpraktijk onder leiding van Rashid Ibrahim en de oprichting van een Internationaal Centrum voor geschillenbeslechting en preventie, geleid door Dr. Nudrat E. Piracha. Het in Islamabad gevestigde bedrijf biedt een breed scala aan diensten op het gebied van fiscaal, juridisch, management en financieel advies, personeelsbeheer, risicobeheer en passende geschillenbeslechting en preventieoplossingen, werken met klanten in de publieke, private en sociale sector, zowel op nationaal als internationaal niveau.

“In de kern van ons bedrijf zijn we relatiegedreven en streven we ernaar om de norm te stellen voor fiscale en juridische diensten in Pakistan”, zei Farrukh. “We zijn transparant en toegewijd om onze klanten de beste oplossingen te bieden, die in lijn zijn met de waarden en visie van Andersen Global. Deze samenwerking versterkt de kwaliteit van de middelen die we bieden en bouwt voort op ons vermogen om overal ter wereld een naadloze service te bieden.”

“Farrukh en zijn team hebben een sterke praktijk opgebouwd in Pakistan en onze gedeelde visie biedt een solide basis voor een synergetische werkrelatie”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “We zijn echt onder de indruk van hun toewijding aan rentmeesterschap en onafhankelijkheid. Hun uitgebreide serviceaanbod biedt een uitzonderlijke dekking en plaatst ons in een positie voor verdere uitbreiding in deze regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 247 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.