CGTN: China’s First Lady Peng Liyuan Writes Letter to German Students

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, ha scritto una lettera martedì agli studenti e ai docenti del Burggymnasium, un liceo statale di Essen, in Germania, incoraggiandoli a contribuire al rafforzamento dell'amicizia tra il popolo cinese e quello tedesco.

Nella lettera, Peng scrive di aver guardato attentamente la video registrazione di quattro studenti dal coro cinese della scuola che cantano la canzone cinese intitolata "After the Pandemic" (Dopo la pandemia), notando come gli studenti esprimessero gli auguri rivolti ai popoli di tutti i paesi di vincere presto la lotta contro la pandemia da COVID-19.

