Andersen Global se expande para o Paquistão com escritório jurídico e tributário

Fundada em 1985 pelo diretor executivo Farrukh Karim Qureshi, a SgC (anteriormente Samdani & Qureshi) começou como um escritório de advocacia de serviço completo e, recentemente, aprimorou suas capacidades integrando uma prática tributária, liderada por Rashid Ibrahim, e estabelecendo um centro internacional para resolução e prevenção apropriada de litígios, liderado pelo Dr. Nudrat E. Piracha. A empresa, com sede em Islamabad, oferece uma vasta gama de serviços em consultoria tributária, jurídica, de gestão e financeira, gestão de recursos humanos, gestão de risco e soluções de resolução e prevenção apropriada de litígios, trabalhando com clientes dos setores público, privado e social, tanto a nível nacional como internacional.

“No cerne de nosso negócio, somos orientados por relacionamentos e temos como objetivo definir o padrão para serviços tributários e jurídicos no Paquistão”, disse Farrukh. “Somos transparentes e comprometidos em fornecer as melhores soluções para nossos clientes, que se alinham com os valores e a visão da Andersen Global. Essa colaboração fortalece a qualidade dos recursos que oferecemos e se baseia em nossa capacidade de fornecer serviços integrados em todo o mundo”.

“Farrukh e sua equipe construíram um escritório sólido no Paquistão, e nossa visão compartilhada fornece uma base sólida para uma relação de trabalho sinérgica”, disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. “Estamos realmente impressionados com sua dedicação à administração e independência. Suas ofertas de serviço abrangentes fornecem cobertura excepcional e nos posicionam para uma expansão ainda maior nesta região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 247 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

