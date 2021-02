CGTN: Peng Liyuan, la primera dama china, se dirige a los estudiantes alemanes

CGTN: China’s First Lady Peng Liyuan Writes Letter to German Students

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, redactó el martes una carta dirigida al alumnado y los profesores del Burggymnasium, una institución pública de enseñanza secundaria de Essen (Alemania), en la que invita a contribuir de nuevo al fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de China y Alemania.

En su carta, Peng explica que tras observar detenidamente el video grabado por cuatro alumnos del coro chino de la escuela que cantaban la canción china titulada «After the Pandemic» (Después de la pandemia), sintió que los alumnos expresaban los buenos deseos de apoyar a las personas de todos los países para conseguir una pronta victoria frente a la pandemia de COVID-19.

Recordó que hace un año, los alumnos de la escuela grabaron la canción china «Let the World Filled with Love» (Hagamos que el mundo se llene de amor) para apoyar a China en la lucha contra la pandemia, transmitiendo su amistad con el pueblo chino. Como la pandemia no ha terminado, expresó preocupación por su salud y deseó que el alumnado y sus familiares se protegieran bien.

Peng subrayó su convicción de que la nieve se derretirá y llegará la primavera, y que la unión de las personas de todos los países nos permitirá derrotar a la pandemia.

También invitó a estudiantes y profesores a visitar de nuevo China para realizar intercambios y estudios después de la pandemia, y les pidió que contribuyeran a fortalecer la amistad entre los pueblos de China y Alemania, en especial a la juventud.

La escuela Burggymnasium es una de las 12 instituciones educativas públicas más antiguas de Alemania. Instauró el curso de chino en 1994 y organizó la visita de alumnos y profesores a China para el intercambio y el estudio en múltiples ocasiones en los últimos años.

Con motivo de la visita de estado de Xi a Alemania, en marzo de 2014, Peng visitó la escuela y asistió a una clase de chino. En octubre de 2016, Peng se reunió en Pekín con el alumnado y los profesores de la escuela, que estaban de viaje de estudios en China.

