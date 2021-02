CGTN : Peng Liyuan, la première dame chinoise, envoie une lettre aux étudiants allemands

CGTN: China’s First Lady Peng Liyuan Writes Letter to German Students

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, a envoyé mardi une lettre aux enseignants et aux élèves du lycée public allemand Burg Gymnasium d'Essen, les encourageant à contribuer à nouveau au renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et allemand.

Dans la lettre, Peng a écrit qu'elle avait visionné avec attention une vidéo enregistrée, dans laquelle quatre élèves de la chorale chinoise du lycée chantent la chanson chinoise intitulée « Après la pandémie » et a eu le sentiment que les élèves ont exprimé le désir de voir les peuples du monde entier triompher rapidement de la pandémie de la COVID-19.

Peng a rappelé qu'il y a un an, les élèves du lycée avaient soutenu la lutte de la Chine contre la pandémie en enregistrant la chanson chinoise « Que le monde soit rempli d'amour », exprimant ainsi leur amitié envers le peuple chinois. La pandémie fait toujours rage à travers le monde, si bien qu’elle s'est déclarée inquiète pour leur santé, et a espéré que les lycéens et leur famille sauraient se protéger efficacement du virus.

Peng souligne que la neige commence à fondre, que le printemps arrive et que la pandémie pourra être vaincue grâce aux efforts conjoints des peuples du monde entier.

Elle a également invité les élèves et les enseignants à se rendre à nouveau en Chine afin d’effectuer un échange de connaissances dès que la pandémie serait terminée, et les a appelé à contribuer au renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et allemand, et plus particulièrement les jeunes.

Le Burg Gymnasium est l'un des douze plus anciens lycées publics d’Allemagne. Les cours de chinois ont été mis en place en 1994, les élèves et les enseignants se sont rendus plusieurs fois en Chine pour des échanges de connaissances au cours des dernières années.

En mars 2014, lors de la visite d'État de Xi Jinping en Allemagne, Peng a visité le lycée, où elle a notamment assisté à un cours de chinois. En octobre 2016, Peng a rencontré à Pékin, les élèves et les enseignants lors de leur voyage d'étude en Chine.

